Gastronomia Paraense se une ao Coletivo Futuro Brilhante para promover ação social em defesa da infância

Mais do que divulgar sabores, o Gastronomia Paraense (GP) tem se firmado como uma plataforma comprometida com causas sociais. A mais recente iniciativa é o apoio ao Vôlei Solidário, evento promovido pelo Coletivo Futuro Brilhante para arrecadar recursos destinados a ações educativas de proteção à infância. A atividade acontece no dia 08 de junho de 2025, no Clube da OAB, em Belém, com inscrições a R$ 15,00.

Além de fortalecer pequenos empreendedores, o GP faz questão de se engajar em ações que tenham impacto direto em comunidades vulneráveis. “Na infância, fui vítima de violência sexual e só superei isso com ajuda divina. Hoje, transformei essa dor em missão: quero proteger outras crianças e alertar famílias. Por isso sou voluntária no Futuro Brilhante. E fico feliz por poder contribuir também com a Gastronomia Paraense nessa ação tão necessária”, declara Rosiane Reis, fundadora do Gastronomia Paraense e voluntária há mais de seis anos no coletivo.

A cada ação social, o GP escolhe um parceiro do ramo gastronômico para se unir à causa. Desta vez, o escolhido foi o empreendedor Sérgio Ezequiel, proprietário da Kas Pizza, que doou a premiação para o time campeão do torneio: duas pizzas grandes e um refrigerante de 2 litros.

“Me sinto feliz por participar dessa ação ao lado da Gastronomia Paraense, que sempre fortalece os empreendedores locais. Acredito que eventos como esse, que unem diversão e solidariedade, fazem toda a diferença. E fiquem ligados, que vem muita coisa boa por aí!”, afirmou Sérgio.

As ações do Coletivo Futuro Brilhante ocorrem mensalmente e atendem cerca de 50 crianças por edição, com atividades lúdicas que ensinam como identificar situações de abuso e onde buscar ajuda. Os pais também recebem orientações sobre como denunciar e proteger seus filhos.

Para a voluntária do Futuro Brilhante, Nádia Lêda, a união com parceiros como o GP e a Kas Pizza amplia o alcance da causa:

“Parcerias como essas são extremamente importantes para o Coletivo Futuro Brilhante, que conta com o trabalho de origem 100% voluntária. Além disso, o apoio da Gastronomia Paraense e da Kas Pizza irá potencializar o envolvimento da comunidade para que a nossa voz alcance ainda mais pessoas e, assim, possamos ajudar muito mais crianças com mensagens de proteção e kits escolares.”

O torneio será realizado com equipes mistas (formato 4×4) e premiará os vencedores com troféu, medalhas e jantar na Kas Pizza.

Inscreva-se aqui.

Crédito da foto: divulgação