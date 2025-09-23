terça-feira, setembro 23, 2025
Venda do segundo lote de ingressos para arquibancadas do Círio inicia nesta terça, 23

Ingressos estarão disponíveis apenas online e terão setores A e B, sendo este último totalmente coberto.

A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) inicia nesta terça, 23, a venda do segundo lote dos ingressos para as arquibancadas destinadas ao público que deseja assistir à passagem da Trasladação e da grande procissão de domingo do Círio 2025. A comercialização será feita exclusivamente pelo site www.lojinhadocirio.com.br, a partir das 8h. No momento da compra, o público poderá escolher entre dois setores: Arquibancada A, localizada em frente ao Basa, e Arquibancada B, em frente ao Bradesco, que este ano será totalmente coberta.

A venda será limitada a até cinco ingressos por CPF, com pagamento via PIX ou cartão. Todos os ingressos serão nominais e terão QRCode impresso, medida que garante maior segurança, evita falsificações e assegura melhor controle de acesso. Não haverá meia-entrada.

Serão disponibilizados neste lote 2.500 lugares para os dois dias. Os valores permanecem os mesmos:

  • Trasladação: R$ 130,00 (setor A) e R$ 160,00 (setor B)
  • Círio: R$ 200,00 (setor A) e R$ 230,00 (setor B)

Serviço:

 
Venda do segundo lote de ingressos para as arquibancadas da Avenida Presidente Vargas para a Trasladação e o Círio 2025

Data: 23 de setembro

Valores:

Setor A – Trasladação 130,00 e Círio 200,00

Setor B – Trasladação 160,00 e Círio 230,00

Site para compra:  www.lojinhadocirio.com.br

O Círio 2025

O Círio de Nazaré é uma realização da Arquidiocese de Belém, Basílica Santuário de Nazaré, Diretoria da Festa de Nazaré, Governo do Estado do Pará e Prefeitura de Belém.

Até o momento, a Festa de Nazaré tem como patrocinadores master Banpará, Instituto Cultural Vale, Águas do Pará e Hydro. Como patrocinadores Alubar, CN Produções, Belágua, Belém Bioenergia Brasil, Cresol, Energéticos Bally, Econômico Comércio de Alimentos, FIEPA, Equatorial Energia, GAV Resorts, Gráfica Miriti, Guamá Resíduos, ITA Center Park, Magazine Luiza, Pag Bank, Sebrae, Rodrigues Colchões, Sudam e Tramontina. Como apoiadores master Afya Educacional, Alucar, Artemyn, Bagliolli Dammski Bulhões e Costa Advogados, Natura e Jefferson. E mais 110 apoiadores.

Imagem: Rosana Pinto – ASCOM DFN

