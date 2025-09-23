Venda do segundo lote de ingressos para arquibancadas do Círio inicia nesta terça, 23

Ingressos estarão disponíveis apenas online e terão setores A e B, sendo este último totalmente coberto.

A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) inicia nesta terça, 23, a venda do segundo lote dos ingressos para as arquibancadas destinadas ao público que deseja assistir à passagem da Trasladação e da grande procissão de domingo do Círio 2025. A comercialização será feita exclusivamente pelo site www.lojinhadocirio.com.br, a partir das 8h. No momento da compra, o público poderá escolher entre dois setores: Arquibancada A, localizada em frente ao Basa, e Arquibancada B, em frente ao Bradesco, que este ano será totalmente coberta.

A venda será limitada a até cinco ingressos por CPF, com pagamento via PIX ou cartão. Todos os ingressos serão nominais e terão QRCode impresso, medida que garante maior segurança, evita falsificações e assegura melhor controle de acesso. Não haverá meia-entrada.

Serão disponibilizados neste lote 2.500 lugares para os dois dias. Os valores permanecem os mesmos:

Trasladação: R$ 130,00 (setor A) e R$ 160,00 (setor B)

Círio: R$ 200,00 (setor A) e R$ 230,00 (setor B)

O Círio 2025

O Círio de Nazaré é uma realização da Arquidiocese de Belém, Basílica Santuário de Nazaré, Diretoria da Festa de Nazaré, Governo do Estado do Pará e Prefeitura de Belém.

