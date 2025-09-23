terça-feira, setembro 23, 2025
Operação “Curupira Mirim” reforça combate à exploração infantil na Ilha do Combu

Nesta segunda-feira (22/09), a Ilha do Combu, em Belém, foi palco da Operação Curupira Mirim, uma ação coordenada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), junto com o Ministério da Justiça e outros órgãos federais, estaduais e municipais. A iniciativa tem como foco prevenir e combater a exploração sexual e o tráfico de crianças e adolescentes, especialmente em comunidades ribeirinhas, como parte das medidas preparatórias para a COP30.

Durante a operação, comerciantes e moradores receberam orientações e material informativo para identificar e denunciar situações de violência ou abuso contra menores. Restaurantes, hotéis e outros estabelecimentos comerciais da ilha foram visitados — a sensibilização local faz parte da estratégia de prevenção.

O secretário da Segup, Ualame Machado, destaca que ações como essa reforçam o calendário de enfrentamento à criminalidade com atenção especial para grupos vulneráveis. Ele ressaltou que o papel dos estabelecimentos comerciais é essencial, pois podem ser peças chave na rede de proteção.

Além disso, a operação conta com envolvimento da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Científica e Conselhos de Direitos da Criança e Adolescente (CEDCA), mostrando articulação institucional ampla.

Rita Pantoja, comerciante local, afirmou que entende a importância da ação preventiva, tanto como moradora quanto como mãe. Ela disse que a comunidade precisa estar atenta e participar ativamente denunciando tudo o que for suspeito

Imagem: Agência Pará

