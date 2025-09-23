Hospital Ophir Loyola abre 169 vagas em processo seletivo gratuito; inscrições vão até terça (23)

O Hospital Ophir Loyola está oferecendo 169 vagas em processo seletivo gratuito, com inscrições abertas até terça-feira, dia 23 de setembro de 2025. A iniciativa busca reforçar sua equipe com novos profissionais sem custo para quem for participar.

O seletivo é voltado para diversas funções de apoio hospitalar, abrindo oportunidades para quem tem diferentes níveis de escolaridade. Os candidatos devem ficar atentos ao edital para ver quais cargos se encaixam no seu perfil. A vantagem: não há taxa de inscrição, o que facilita o acesso para quem tem menos recursos.

Para se inscrever, é necessário acompanhar os prazos e seguir as instruções publicadas pelo hospital ou nos canais oficiais de saúde do Pará. O edital costuma trazer todos os detalhes salários, carga horária, exigências de formação ou experiência, locais de trabalho e critérios de seleção.

Essa convocação do Ophir Loyola representa uma chance importante para moradores da região que buscam emprego no setor de saúde, especialmente em tempos em que serviços públicos enfrentam sobrecarga. Quem for aprovado poderá atuar em um hospital reconhecido que presta assistência de média e alta complexidade para a população.

