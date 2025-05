Vereador de Sorocaba, SP, Roberto Freitas presta homenagem ao presidente nacional da Igreja do Evangelho Quadrangular, Pastor Mário de Oliveira

O Pastor Mário de Oliveira, 80 anos, ficou muito emocionado com as palavras do vereador Roberto Freitas (PL), de Sorocaba, interior paulista, publicadas anteontem, terça-feira, 13, em seu instagram, onde o parlamentar destaca a importância do missionário que preside a Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil e que labuta na vida pública e religiosa há mais de 60 anos, desejando que outros sessenta anos venham para a propagação do evangelho. O vereador destaca a Sagrada Escritura, segunda a qual nos é ensinado “a dar honra a quem tem honra”.

Roberto Freitas agradece pela contribuição do pastor, ressaltando a importância de seu trabalho para a expansão da fé evangélica no País.

“Um grande legado foi construído pelo pastor Mário de Oliveira. Fica aqui expressa nossa gratidão à fé, ao trabalho e à luta deste homem e de sua família, que têm levado o Evangelho de Cristo ao Brasil”, escreveu o vereador.

Na postagem, Freitas salienta a continuidade da missão do líder religioso:

“Que venham os próximos 60 anos, presidente”, em referência à longevidade do trabalho desenvolvido pelo pastor.

Tal homenagem repercutiu nas redes sociais, com manifestações de apoio de fiéis e lideranças religiosas que destacaram o papel de Mário de Oliveira na formação espiritual de milhares de pessoas no País.

O parlamentar também se diz orgulhoso de representar a Igreja do Evangelho Quadrangular na Câmara Municipal de Sorocaba e da sua satisfação em se congratular com o Pastor Mário de Oliveira pelo trabalho que desenvolve na propagação da Boa Nova de Jesus Cristo a todas as criaturas.

Veja as palavras ditas pelo vereador ao se congratular com o Pastor Mário de Oliveira:

Link: https://www.instagram.com/reel/DJnHlVoM8Kl/?igsh=ZmEzZG0zM2RsbXBi

Da Redação com informações e imagem: Gabinete e Instagram do vereador Roberto Freitas