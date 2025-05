Erveiros do Ver-o-Peso na expectativa para a entrega do novo espaço

Na manhã desta quarta-feira, 14, a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedcon), visitou as obras de reforma do Ver-o-Peso, especificamente o setor de venda de ervas, que recebe os últimos ajustes para ser entregue no próximo mês de junho. Serão 80 equipamentos completamente reformados e modernizados.

Durante a visita, a equipe da Sedcon, liderada pelo secretário André Cunha, foi acompanhada pelos engenheiros da obra. 80% da reforma no Complexo Ver-o-Peso já foi executada. A previsão de entrega do novo Ver-o-Peso é para o final de setembro.

“A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria municipal de Obras e Infraestrutura (Seinfra), está proporcionando uma intervenção da mais alta qualidade. Enquanto secretaria responsável pelo ordenamento dos permissionários, estamos muito felizes em companhar de perto as enormes benfeitorias que eles irão receber no novo espaço. Os equipamentos de vendas,por exemplo, terão 40 centímetros de distância do chão. Uma segurança para evitar que os permissionários percam seus produtos, como acontecia, frequentemente, em dias de maré alta”, revelou o secretário André Cunha.

Festas juninas com expectativa da nova casa

Um dos espaços de venda mais tradicionais da feira do Ver-o-Peso, o setor de ervas atrai turistas de todas as partes do mundo. Desde fevereiro, por causa das reformas na feira, os 68 permissionários que atuam no setor estão alocados em uma feira provisória, localizada no estacionamento do Ver-o-Peso.

Com a previsão de entrega do novo espaço para o mês de junho, a expectativa acompanha o ritmo das tradicionais festas juninas.“Nessa época de São João, muita gente costuma comprar nossos banhos de ervas. Que bom que já estaremos na nossa nova casa”, comemora a erveira Áurea “Cheirosinha”, 59 anos.

“Estamos muito ansiosos para trabalhar no novo espaço, todo reformado pela Prefeitura. Vamos ter até tomadas individuais de energia elétrica, tudo moderno, bonito e limpo”, destaca o vendedor de ervas Carlito Bandeira, 37 anos.

Fonte e imagens: Agência Belém