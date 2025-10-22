VI Congresso Unificado da AD Santa Luzia traz Wilian Nascimento e Lilia Paz & Banda referências na música gospel

Os cantores gospel Wilian Nascimento (RJ) e Lilia Paz & Banda são as grandes atrações do VI Congresso Unificado da Assembleia de Deus do município de Santa Luzia do Pará, localizado no nordeste paraense, que irá acontecer no período de 23 a 26.10. Com uma indicação ao Grammy Latino, Wilian Nascimento é um dos cantores mais queridos da música gospel. O artista tem “raiz no pentecostal”, mas seu timbre vocal privilegiado lhe permite passear por vários ritmos e estilos com a mesma propriedade e carisma.

Versatilidade é uma das principais características de Wilian Nascimento, que recentemente comemorou 15 anos de carreira solo. Ele começou sua carreira no grupo MeloSweet (formado por amigos de Campo Grande – RJ, onde cresceu) e, desde que começou sua carreira solo, em 2008, teve grande aceitação. Sem contar, que realmente, no seu caso, o talento veio de berço. Afinal, a família Nascimento é uma das mais respeitadas no segmento gospel, nos presenteando com intérpretes e músicos abençoados. De timbre inconfundível, Wilian é reconhecido como uma das vozes mais lindas do cenário musical gospel.

A cantora Lília Paz é conhecida por seu timbre forte, porém harmonioso, que a alçou a uma carreira promissora. Lília já gravou sete CDs – um deles especialmente para o público infantil.

Questionada sobre os rumos da música evangélica brasileira, ela admite que muitos avanços beneficiaram o mercado fonográfico e a qualidade dos cantores, mas nem todos colaboraram para a qualidade espiritual das produções. Segundo a cantora, “a música evangélica precisa ter, acima de tudo, um propósito espiritual. Se ao compor, produzir e cantar uma música há no coração o sincero desejo de realizar a obra de Deus, o primeiro passo já foi dado. Se todos que compõem, produzem e cantam no meio evangélico o fizessem com esse sentimento, a qualidade da maioria dos trabalhos que ouvimos seria melhor”.

De acordo com a cantora, “não devemos seguir tendências. Devemos seguir o Espírito Santo. Há muita gente sendo guiada pelas tendências do mundo em vez de ouvir a voz de Deus. Não devemos ignorar o que está acontecendo ao nosso redor, mas deve haver equilíbrio e o adorador deve ser guiado pelo Espírito Santo”.

Lilia adverte que colocar a obra de Deus em primeiro lugar é a condição primordial para os “levitas” da Casa de Deus. Ela conclui: “quem se rotula como artista, permite que as coisas materiais falem mais alto em seu coração. Ao contrário, devemos almejar, com humildade, sermos um instrumento eficiente nas mãos de Deus, assim estaremos no caminho certo. Em busca de sucesso, muita gente tem naufragado na carreira musical evangélica, desanimando diante dos obstáculos”.

O evento é promovido pelo Templo Central da Assembleia de Deus em Santa Luzia do Pará, tendo à frente o Pastor Nelito Lopes e a missionária Miriam Débora. Dentro da programação, além das palestras, whorshops e shows gospel, haverão ações sociais, brincadeiras, vendas de comidas típicas e muito mais.

O pastor Nelito Lopes, coordenador do VI Congresso Unificado, explica que o evento irá receber várias caravanas que já confirmaram presença como dos municípios de Bragança, Capitão Poço, Cachoeira do Piriá, Capanema, Belém e de todas as cercanias de Santa Luzia do Pará. “Esse é um momento muito especial, até porque esse evento abrange toda a comunidade. Teremos o momento de ação social, corte de cabelo, verificação de pressão, atendimento jurídico, dentre outros serviços importantes em benefício da comunidade local”, anuncia.

“Nosso congresso promete como em todas as edições anteriores, ser uma bênção, uma verdadeira apoteose de fé e espiritualidade. Teremos também venda de lanches, comidas típicas, e outras novidades”, completa.

PROGRAMAÇÃO

23.10

Quinta-Feira

Abertura

Participação das crianças do Depto. Infantil Diadesalp

Preletora: Tia Charlene & Equipe (Capanema/PA)

24.10

Sexta-feira

Participação dos obreiros Usadesalp

Preletor: Pr. Marroquinho (Ipixuna/PA)

Cantor: Agenor Filho (Mocajuba/Pa)

25.10

Sábado

Participação dos jovens e adolescentes UMADESALP

Preletor: Pr. Jesiel Calderano (Marituba/PA)

Cantor: William Nascimento (Rio de Janeiro)

26.10

Domingo

Participação: Senhoras – Desadesalp

Preletora/Cantora: Lilia Paz & Banda (Rio de Janeiro)

Fonte e imagens: Ascom AD Sta Luzia do Pará