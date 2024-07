Vice de Trump diz que Kamala é culpada por fracassos de Biden

Candidato à vice-presidência dos Estados Unidos na chapa republicana, o senador J.D. Vance acusou a vice-presidente americana, Kamala Harris, de também ser responsável pelos “fracassos” do presidente Joe Biden. “Joe Biden tem sido o pior presidente da minha vida e Kamala Harris tem estado com ele em toda essa trajetória”, afirmou, em publicação no X (antigo Twitter), ontem, domingo, 21, horas após Biden anunciar que desistiu de buscar a reeleição.

Vance criticou a política imigratória do governo Biden e disse que os esforços de transição verde do democrata ajudaram a impulsionar os custos de habitação e alimentos nos EUA. O senador ainda acusou Harris de mentir sobre a capacidade mental do presidente.

“O presidente Trump e eu estamos prontos para salvar a América, independentemente de quem estiver no topo da chapa democrata”, concluiu.

Imagem: Divulgação