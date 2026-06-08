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ENTRETENIMENTO

Vídeo: Calypso e Sertanejo; Ana Castela surpreende Joelma em camarim com direito a “bate-cabelo”

Encontro descontraído aconteceu nos bastidores de apresentação em Picos e encantou os fãs na web.

Um verdadeiro encontro de milhões agitou os bastidores do mundo da música! A cantora Ana Castela surpreendeu a todos ao fazer uma visita inesperada para Joelma no camarim de um show realizado em Picos, no Piauí.

Esbanjando a animação e a irreverência que são suas marcas registradas, a “Boiadeira” entrou no espaço imitando os trejeitos icônicos da rainha do calypso e arriscou até mesmo reproduzir o famoso e tradicional “bate-cabelo” de Joelma.

Divertida com a cena, Joelma entrou imediatamente na brincadeira, caiu na risada e recebeu a jovem estrela do sertanejo com um abraço super carinhoso. O momento de pura cumplicidade e descontração entre as duas artistas rapidamente encantou a equipe e promete dar o que falar entre os fãs nas redes sociais.

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