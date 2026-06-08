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Vídeo: “Sentiu tudo”; Gustavo Machado faz leitura labial e revela desespero de Wesley ao se machucar pela Seleção

Dublador decifrou as palavras do lateral-direito no momento exato da lesão que o tirou da Copa do Mundo de 2026.

A lesão do lateral-direito Wesley durante o amistoso entre Brasil e Egito ganhou um novo e dramático capítulo fora das quatro linhas. O dublador Gustavo Machado, famoso nas redes sociais por decifrar os bastidores do futebol por meio da leitura labial, publicou um vídeo revelando em detalhes o desespero do jogador no momento exato em que sentiu a contusão.

Nas imagens traduzidas pelo especialista, fica evidente o impacto imediato da dor e a frustração do atleta ao perceber a gravidade da situação. Wesley, que acabou sendo cortado da delegação que disputará a Copa do Mundo de 2026 devido a uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda, expressou em palavras toda a angústia de ver o sonho do Mundial ser interrompido às vésperas da estreia.

O trabalho de dublagem de Gustavo Machado rapidamente viralizou, aproximando os torcedores do drama vivido pelo defensor em campo. O vídeo humanizou ainda mais o momento do corte, mostrando que, além da dor física, o atleta enfrentou o baque emocional de desfalcar a Amarelinha no torneio mais importante de sua carreira.

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