Vídeo: Incêndio destrói carro de passeio em Mosqueiro, distrito de Belém

Um carro de passeio foi completamente destruído por um incêndio na manhã desta segunda-feira (8), em Mosqueiro, distrito de Belém.
O incidente ocorreu em uma via localizada entre as praias do Ariramba e São Francisco e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros.
Segundo informações iniciais, o fogo se espalhou rapidamente pelo veículo, que sofreu perda total devido à intensidade das chamas.
Apesar do susto e dos danos causados ao automóvel, não houve registro de feridos. Foram constatados apenas prejuízos materiais.
As causas do incêndio ainda deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.