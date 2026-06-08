Vídeo: Incêndio destrói carro de passeio em Mosqueiro, distrito de Belém

Um carro de passeio foi completamente destruído por um incêndio na manhã desta segunda-feira (8), em Mosqueiro, distrito de Belém.

O incidente ocorreu em uma via localizada entre as praias do Ariramba e São Francisco e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros.

Segundo informações iniciais, o fogo se espalhou rapidamente pelo veículo, que sofreu perda total devido à intensidade das chamas.

Apesar do susto e dos danos causados ao automóvel, não houve registro de feridos. Foram constatados apenas prejuízos materiais.

As causas do incêndio ainda deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.