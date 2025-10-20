Vídeo: cão capotado ressuscita com cheiro de comida

Ozzy, o nosso “bebezão da vovó”, foi flagrado em um sono digno de ursinho. Capotado no sofá, de pijama e, com certeza, roncando sem compromisso. Parecia um coma profundo… até o arsenal secreto ser acionado!

A vovó só precisou aproximar o petisco do focinho para a mágica acontecer: RESSURREIÇÃO INSTANTÂNEA! Em um piscar de olhos, Ozzy abriu os olhos, fixou no alvo e abocanhou a guloseima com a velocidade da luz.

Prova máxima: o radar de comida do Ozzy é mais forte que qualquer sono. Seu pet também tem esse superpoder de acordar na hora do lanche? Queremos saber!

