Vídeo: casal inova e joga “altinha” no altar do casamento


O casamento de Lucas e Letícia, realizado em Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, fugiu completamente do roteiro tradicional. O casal decidiu fazer o que mais ama e surpreendeu a todos os convidados ao realizar uma minipartida de “altinha” durante a própria cerimônia.

Em vez de apenas seguirem o protocolo, Lucas e Letícia trocaram os votos por toques. Com domínios precisos e passes habilidosos com a bola, eles transformaram a celebração em um momento único e autêntico. A inusitada e divertida cena rapidamente viralizou nas redes sociais.

Internautas de todo o país ficaram encantados com a performance da dupla, destacando não apenas a originalidade, mas, principalmente, o entrosamento e a sintonia do casal, que agora inicia a vida a dois com uma dose extra de paixão pelo esporte.

