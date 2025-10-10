sexta-feira, outubro 10, 2025
COP 30

Governo do Pará anuncia plano especial de mobilidade para a COP30 em Belém

Em uma ação conjunta com o Governo Federal e a Prefeitura de Belém, o Governo do Pará apresentou o esquema de mobilidade que vai garantir deslocamentos eficientes durante a COP30, a conferência climática que acontece em novembro na capital paraense.

O plano prevê linhas exclusivas de transporte para participantes credenciados ou seja, quem tiver credencial da Blue Zone ou carta de confirmação da UNFCCC poderá usar ônibus dedicados 24 horas por dia entre hotéis, terminais e o Parque da Cidade, local onde ocorrerão as atividades oficiais.

Além disso, haverá integração com a rede municipal de ônibus, pontos exclusivos para táxis e aplicativos, e rotas que ligarão distritos como Icoaraci, Outeiro e Mosqueiro, bem como municípios da Região Metropolitana de Belém.

Para veículos particulares, o esquema será restritivo: não haverá estacionamento dentro do Parque da Cidade. O embarque e desembarque ocorrerão em locais específicos, com áreas sinalizadas e supervisão para evitar congestionamentos.

O governo estadual informou ainda que haverá monitoramento viário em tempo real, reforço de frota, apoio logístico e coordenação entre órgãos de mobilidade e segurança para garantir fluidez nos deslocamentos.

Quem não estiver nas rotas exclusivas poderá usar a rede de ônibus da cidade, com pontos de desembarque próximos aos acessos ao evento. Também serão incentivados meios de mobilidade ativa, como bicicletas, com ciclovias e bicicletários próximos à zona do evento.

Este plano mostra que Belém busca se preparar para receber a COP com infraestrutura que prioriza mobilidade eficiente, segurança e integração urbana aproveitando a experiên­cia logística adquirida em eventos de grande porte como o Círio de Nazaré.

Imagem: Divulgação

