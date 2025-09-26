Vídeo: lesionado, Neymar busca consolo e fé ao lado de Bruna Biancardi em Santos



O atacante Neymar está fora dos gramados mais uma vez e tem buscado apoio fora dos campos. Lesionado e afastado dos últimos jogos do Santos no Brasileirão, o craque foi flagrado em uma igreja evangélica em Santos na noite da última quinta-feira (25), ao lado de sua esposa e influenciadora, Bruna Biancardi.

A cena, que rapidamente viralizou em um vídeo publicado no X (antigo Twitter), mostra o casal na primeira fila do templo, acompanhando o sermão do pastor. O registro, feito por um fiel, foi acompanhado da frase: “Do nada, Neymar aqui na igreja”. A identidade da igreja não foi divulgada.

O momento de fé ocorre em um período conturbado para o camisa 10. Ele foi diagnosticado com uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita na semana passada. Esta é a terceira lesão de Neymar desde seu retorno ao Peixe no final de janeiro.

Sem prazo oficial de retorno, o meia-atacante deve ficar fora por cerca de um mês, tempo comum de recuperação para contusões desse tipo. Em 21 partidas pelo Alvinegro Praiano, Neymar soma seis gols e três assistências, mas seu desempenho tem sido alvo de críticas desde que voltou ao futebol brasileiro. A busca pela fé parece ser um refúgio em meio à pressão profissional e física.

Se inscreva no canal: