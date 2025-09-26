sexta-feira, setembro 26, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Vídeo: lesionado, Neymar busca consolo e fé ao lado de Bruna Biancardi em Santos


O atacante Neymar está fora dos gramados mais uma vez e tem buscado apoio fora dos campos. Lesionado e afastado dos últimos jogos do Santos no Brasileirão, o craque foi flagrado em uma igreja evangélica em Santos na noite da última quinta-feira (25), ao lado de sua esposa e influenciadora, Bruna Biancardi.

A cena, que rapidamente viralizou em um vídeo publicado no X (antigo Twitter), mostra o casal na primeira fila do templo, acompanhando o sermão do pastor. O registro, feito por um fiel, foi acompanhado da frase: “Do nada, Neymar aqui na igreja”. A identidade da igreja não foi divulgada.

O momento de fé ocorre em um período conturbado para o camisa 10. Ele foi diagnosticado com uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita na semana passada. Esta é a terceira lesão de Neymar desde seu retorno ao Peixe no final de janeiro.

Sem prazo oficial de retorno, o meia-atacante deve ficar fora por cerca de um mês, tempo comum de recuperação para contusões desse tipo. Em 21 partidas pelo Alvinegro Praiano, Neymar soma seis gols e três assistências, mas seu desempenho tem sido alvo de críticas desde que voltou ao futebol brasileiro. A busca pela fé parece ser um refúgio em meio à pressão profissional e física.

Se inscreva no canal:

Recuperação de Credito 300-x-100
Recuperação de Credito 300-x-100
Artigo anterior
Mutirão de vacinação contra sarampo mobiliza população neste domingo na Praça da República, em Belém
Próximo artigo
Vídeo: Coca-Cola inova com garrafa que só abre em dupla

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,272FansLike
3,602FollowersFollow
22,600SubscribersSubscribe
BanparáMastercad 320x320px
BanparáMastercad 320x320px
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315