Sertanejo usou uma fita para “prender” Eponina Rocha após ela mexer nos presentes da filha; momento rendeu risadas na web.

Uma brincadeira do cantor Leonardo com a sogra, Eponina Rocha, mãe de Poliana Rocha, divertiu os fãs e viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira (18). O momento foi gravado e compartilhado pela própria jornalista na noite desta terça-feira (17), enquanto ela abria os presentes recebidos pelo seu aniversário de 50 anos.

Nas imagens, o sertanejo aparece usando uma fita para amarrar Eponina, alegando em tom de brincadeira que ela estava atrapalhando o momento. “Será que ele ama a sogra?”, questionou Poliana, aos risos, enquanto registrava a cena. “Dá trabalho demais, dá muito trabalho, gente. Fica mexendo em tudo que não é dela”, disparou Leonardo.

Durante a gravação, Poliana chegou a pedir que o marido tivesse cuidado ao puxar a mãe pela fita. Ignorando o alerta de forma descontraída, o cantor continuou a brincadeira: “Vem, vem, vem… É, mas dá trabalho… Nossa Senhora”, completou.

O vídeo rapidamente ganhou repercussão e rendeu comentários bem-humorados dos internautas. “Sou fã desse cara… Amarra a veia kkkkkkk. Leonardo, me chama para pescar com você?”, brincou um seguidor.