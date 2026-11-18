Registro de Maria Laís em Uberlândia voltou a viralizar nesta semana após ser compartilhado por Zé Neto e Cristiano no Instagram.

Uma abordagem musical inesperada arrancou risadas de um policial militar em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e voltou a conquistar a internet. A cantora Maria Laís, conhecida artisticamente como “A Mala”, aproveitou a proximidade com uma viatura da Polícia Militar para fazer uma serenata improvisada ao som de “Seu Polícia”, um dos maiores sucessos da dupla Zé Neto e Cristiano.

No registro, a artista aparece dentro de um carro equipada com microfone e caixa de som. Assim que avista o agente, ela solta a voz e canta o refrão diretamente para o militar, que entra na brincadeira, acena de volta e cai na gargalhada com a situação inusitada.

Embora o vídeo tenha sido publicado originalmente em abril de 2025, a cena voltou a ganhar força e milhares de visualizações nesta semana, depois que os próprios Zé Neto e Cristiano repostaram a gravação em seu perfil oficial no Instagram, celebrando a espontaneidade da artista e a reação bem-humorada do policial.