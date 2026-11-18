Em vídeo bem-humorado, atriz chamou a monogamia de “instituição falida” e pediu que o casal levante a bandeira antes do verão.

A atriz e influenciadora Valentina Bandeira movimentou as redes sociais ao comentar, em tom bem-humorado, o relacionamento entre Neymar e Bruna Biancardi. Em vídeo publicado em seu perfil, ela brincou dizendo que seu “sonho de princesa” seria ver o jogador e a influenciadora assumirem uma relação não monogâmica e levantarem essa pauta em escala mundial.

Durante a gravação, Valentina questionou os modelos tradicionais de namoro e casamento, argumentando sobre os desafios de manter a exclusividade afetiva a longo prazo. Para a artista, o formato convencional já não faz sentido na atualidade: ela afirmou que “a monogamia é uma instituição falida” e que a ideia de posse nos relacionamentos está ultrapassada.

Aproveitando a proximidade do verão, a influenciadora ainda fez um apelo descontraído diretamente ao camisa 10 para que ele repense o formato da união com Bruna. A declaração rapidamente viralizou, dividindo opiniões e gerando intensa repercussão entre os internautas.