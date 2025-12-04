sábado, dezembro 6, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomePOLÍCIA
POLÍCIA

Vídeo: Em Portel, Polícia Civil do Pará prende casal que tentava “comprar uma criança”

Dupla foi presa em flagrante no momento em que verbalizava o valor a ser pago. O homem é policial militar do estado de Goiás

Equipes da Delegacia de Portel, vinculada à Superintendência Regional das Ilhas do Marajó prenderam, na tarde desta terça-feira (02), um homem e uma mulher pelo crime de tráfico de pessoas. Os policiais receberam denúncias indicando que o casal tentava comprar uma criança.

“Nós recebemos as informações indicando que eles tentaram cometer o crime em Melgaço, porém não tiveram sucesso e acabaram abordando um indivíduo no município de Portel, oferecendo uma quantia vultosa para que ele intermediasse a transação. Diante desta denúncia, nossa equipe diligenciou de forma disfarçada para monitorar a transação. No momento em que o casal verbalizou o valor a ser pago, foi dada voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de pessoas”, detalhou a delegada Fabiana Santos, responsável pelas investigações.

O homem se identificou como policial militar do estado de Goiás e com ele foi apreendida uma arma. Ele estava acompanhado por uma mulher e uma criança, que seria filho dela. Todos hospedados em um hotel no centro da cidade, onde aconteceu a oferta em dinheiro.

“As equipes solicitaram o apoio da Polícia Militar do Pará durante a prisão, já que, a todo o momento, o suspeito desobedeceu às ordens de permanecer de costas e com as mãos para o alto. Ainda foram apreendidos com o casal uma mala com diversas roupas de recém-nascido e fraldas descartáveis, além de utensílios como mamadeira e três aparelhos celulares, contendo certidão de nascimento de recém-nascidos de outros estados”, explicou o delegado Paulo Junqueira, superintendente da região.

O filho da suspeita, de apenas oito anos, foi encaminhado ao Conselho Tutelar local para posteriores averiguações. 

As diligências acerca do inquérito policial continuam para que possam ser reunidas informações sobre o caso, com a oitiva de testemunhas e outras denúncias sobre a atuação do casal.

“O homem e a mulher foram conduzidos para a delegacia, onde passaram pelos procedimentos cabíveis e estão à disposição da Justiça. A Polícia Civil ainda vai reunir mais informações sobre o caso, já que existe a possibilidade de o casal ter atuado no mesmo crime em outras cidades, bem como para verificar a rede de pessoas envolvidas neste tipo de negociação criminosa”, contou o delegado Hennison Jacob, titular da Diretoria de Polícia do Interior (DPI). 

Poupança Premiada Banpará -300X100
Artigo anterior
Vídeo: Governo do Pará garante documento definitivo de terra em Marituba
Próximo artigo
Congresso aprova LDO com superávit de R$ 34 bilhões em 2026; mínimo fica reduzido

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,272FansLike
3,557FollowersFollow
22,800SubscribersSubscribe
Poupança Premiada Banpará -320X320
Webbanner_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315