Vídeo: Governo do Pará garante documento definitivo de terra em Marituba

A iniciativa reforça o compromisso estadual de fornecer segurança jurídica e o pleno direito à propriedade aos moradores da Grande Belém.

O Governo do Pará, por meio do Instituto de Terras do Pará (Iterpa), entregou 900 títulos de terra definitivos a famílias de Marituba, na Região Metropolitana de Belém, nesta quinta-feira (4). A ação ocorreu durante a inauguração da primeira Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) instalada no município. A iniciativa representa um avanço significativo na política de regularização fundiária estadual, e garante segurança jurídica e o direito à propriedade para os moradores.

“São 900 famílias recebendo título definitivo, que permite segurança jurídica, tranquilidade e o direito à moradia para a população da cidade. A gente fica muito feliz quando pode entregar o título. Entregar esse título significa, para aqueles que esperaram, virar a página da angústia e olhar pra frente e escrever um novo momento da história. Que vocês possam com este título investir na casa para melhorar a moradia sem medo. Agora a casa está no teu nome e é um patrimônio teu e da tua família. Que os pais possam saber que vão deixar isso para os filhos”, afirmou o governador do Pará, Helder Barbalho.

A empregada doméstica Maria Cosma da Silva mora há 40 anos em Marituba. Ela foi uma das 900 pessoas beneficiadas com o título de terra e recebeu das mãos do governador o documento. Emocionada, contou que estava realizando um sonho.

“Eu esperei muitos anos para conseguir o documento. Então fico feliz em receber o título da minha terra. Agora eu sei que tenho algo que comprova que a casa e o terreno são meus e ninguém tira”, comentou.

Histórico – De 2019 a 2025, o Instituto de Terras do Pará (Iterpa) já entregou cerca de 45 mil títulos de terra. Com atuação inédita, o Instituto conseguiu estabelecer a marca de mil títulos entregues por mês, além de diversas outras ações de fortalecimento da regularização fundiária, com apoio técnico operacional.

“Hoje o Pará é o estado que mais entrega títulos de terra no Brasil. Ninguém faz mais que o Governo do Pará. E a gente só consegue fazer isso porque tem uma decisão política do governador e da vice-governadora, nós temos o apoio da prefeitura. E agora os moradores do Decouville são donos desse pedaço de chão. É o Governo do Estado dizendo que quem é o proprietário dessa área são vocês. Agora vocês têm o maior e mais importante documento no nome de vocês, que é o título de terra”, afirmou o presidente do Instituto de Terras do Pará (Iterpa), Bruno Kono.

