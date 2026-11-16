Interação cheia de química e brincadeiras de duplo sentido no palco viraliza e faz internautas comentarem sobre “tensão sexual” entre os dois.

A participação de Diogo Nogueira na televisão ao lado de Patrícia Abravanel movimentou as redes sociais e se tornou um dos assuntos mais comentados entre os internautas. Durante a interação no palco, uma fala bem-humorada do cantor que disparou a frase “Eu sou o banquete inteiro” foi suficiente para incendiar a web e render uma enxurrada de comentários sobre a química entre os dois.

O clima descontraído e as trocas de olhar e brincadeiras durante a atração não passaram despercebidos pelo público, que rapidamente recortou o trecho e o transformou em viral. No X (antigo Twitter) e no Instagram, espectadores reagiram com bom humor e surpresa à sintonia da dupla, chegando a comentar que “a tensão sexual está forte” na cena.

Entre risadas e brincadeiras de dupla interpretação, o momento destacou o carisma do sambista e a espontaneidade da apresentadora, mostrando como interações sem filtro na TV aberta ainda têm força para dominar as conversas na internet.

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