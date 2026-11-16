Aparição do influenciador Jon Vlogs nos registros da comemoração agitou os fãs; bolo personalizado com frase bem-humorada também roubou a cena.

A cantora Ana Castela ganhou uma festa surpresa organizada pelos amigos para celebrar a chegada de seus 23 anos, nesta segunda-feira (16). Além da comemoração animada, o que realmente chamou a atenção dos fãs foi a presença de um convidado especial: o influenciador Jon Vlogs, apontado como possível affair da artista, cuja aparição nos registros movimentou as redes sociais.

Com direito a decoração especial, bexigas, docinhos, bolo personalizado e um parabéns animado, os vídeos publicados na web mostraram toda a empolgação da “Boiadeira” ao se deparar com a surpresa nas primeiras horas do dia. Um detalhe divertido no topo do bolo também roubou a cena: fazendo referência à fase fitness da cantora, o doce trazia a frase “Ana Flávia, super gostosona”.

Natural de Mato Grosso do Sul, Ana Castela já vinha aproveitando o fim de semana prolongado em uma viagem ao lado dos amigos. Antes da festa surpresa da madrugada, a artista havia compartilhado com os seguidores momentos de lazer regados a churrasco e piscina.

Foto: Reprodução/Instagram/@leodiastv