Sobrevivente da tragédia da Chape se aposenta após subir com o Juventude

Alan Ruschel encerra carreira aos 37 anos no mesmo dia em que o clube gaúcho confirma o retorno à Série A; lateral foi uma das lideranças do elenco e participou da campanha de acesso em 2023

Gabriel Teles, da CNN Brasil

O Juventude está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. A conquista do acesso na última rodada da Série B, neste sábado (14), ganha um significado especial para Alan Ruschel. Sobrevivente do acidente aéreo que vitimou a delegação da Chapecoense em 2016, o lateral-esquerdo se despede dos gramados justamente no dia da confirmação da vaga.

Aos 37 anos, Ruschel anunciou que a partida contra o Botafogo-SP, no Estádio Alfredo Jaconi, seria a última de sua carreira profissional. Cria das categorias de base do Juventude, o jogador encerra uma trajetória de 19 temporadas, marcada por uma das histórias de superação mais conhecidas do futebol brasileiro.

Sobrevivente da tragédia da Chapecoense

Ruschel estava no avião que transportava a delegação da Chapecoense para a Colômbia, em novembro de 2016, quando a aeronave caiu nas proximidades de Medellín. O acidente deixou 71 mortos e seis sobreviventes. Entre os atletas que estavam no voo, o lateral foi o único a voltar a jogar profissionalmente.Play Video

Após passar por um longo processo de recuperação, o jogador retomou a carreira e defendeu clubes como Internacional, Goiás, Cruzeiro, América-MG, Londrina e Chapecoense. Pela equipe catarinense, conquistou títulos do Campeonato Catarinense e da Série B em 2020.

História com o Juventude

Revelado pelo clube gaúcho, Ruschel teve três passagens pelo Juventude e acumulou 187 partidas com a camisa alviverde, segundo levantamento do ge. Ele retornou a Caxias do Sul em 2023 e participou da campanha que levou a equipe de volta à Série A naquela temporada.

Em 2026, porém, o lateral enfrentou problemas físicos e disputou apenas duas partidas, ambas pelo Campeonato Gaúcho. Em fevereiro, passou por uma cirurgia no joelho esquerdo e precisou de um novo procedimento. Voltou a ser relacionado em setembro, mas não entrou em campo pela Série B.

A aposentadoria encerra uma carreira de 411 jogos e sete gols. No dia em que o Juventude celebra o retorno à elite, o jogador também fecha um ciclo no clube onde começou sua trajetória no futebol.

Gabriel Tadiotto/E.C Juventude