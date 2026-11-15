Quem é Carlos Forbs, herdeiro da camisa 7 de Cristiano Ronaldo em Portugal

Com apenas 22 anos, atleta com formação no Sporting e no Manchester City chamou a atenção do treinador Jorge Jesus e assumiu a responsabilidade de utilizar a icônica camisa

Maria Polito, da Itatiaia, parceiro da CNN Brasil

Portugal entrou em campo, neste sábado (14), pela primeira vez em 23 anos, sem Cristiano Ronaldo como jogador da seleção nacional. A camisa 7, entretanto, não foi deixada de lado e foi utilizada por Carlos Forbs.

Abaixo, nesta matéria, a Itatiaia conta tudo sobre o jogador de 22 anos que herdou a icônica numeração.

Natural de Sintra, Carlos Forbs, nascido em 2004, iniciou a formação no futebol no Sporting, clube histórico na formação de grandes nomes do esporte, como Rafael Leão, Nuno Mendes e o próprio CR7.

Ainda muito jovem, aos 11 anos, o jogador chamou a atenção do Manchester City e foi para a academia do clube inglês.

Nas categorias de base dos Citizens, Forbs teve destaque no ataque, com muitos gols e assistências marcados. O “boom” da carreira do português foi na temporada 2022/2023, aos 18/19 anos, quando marcou 29 gols em 33 partidas da Premier League 2 e se tornou melhor jogador da competição, com a equipe sub-21 do City.

O jovem chamou a atenção do então treinador da equipe de Manchester Pep Guardiola e treinou com o elenco principal, mas não chegou a estrear pela camisa azul e branca. Em 2023, Carlos Forbs decidiu buscar novos ares e acertou com o Ajax, dos Países Baixos.

A passagem pelo clube marcou a primeira experiência do atleta em equipes principais, mas sem grandes atuações. Em agosto de 2024, Forbs foi emprestado ao Wolverhampton, também sem destaque nas partidas.

Em julho de 2025, o Club Brugge desembolsou 6 milhões de euros (cerca de 37,6 milhões de reais) e contratou o português. Na temporada 2025/2026, a primeira completa na equipe, Forbs disputou 51 partidas, nas quais anotou 11 gols e 11 assistências.

Na temporada atual, ainda em andamento, o novo camisa 7 da Seleção Portuguesa entrou em campo 15 vezes, balançou a rede em cinco oportunidades e deu sete assistências.

Após provar boas atuações nos clubes e na Seleção Portuguesa de base, Carlos Forbs assumiu a responsabilidade e agora é o novo camisa 7 de Portugal.

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