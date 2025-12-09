Vídeo: Idoso morre no interior de SP após ser derrubado por cachorro que corria na rua

Câmera de segurança em Piacatu (SP) registrou o momento em que o aposentado foi atingido nas pernas pelo animal.

Morreu no último sábado (6) o idoso Antônio Romão, de 72 anos, que estava internado na Santa Casa de Araçatuba (SP) após ser derrubado por um cachorro correndo na rua de Piacatu (SP). O acidente, registrado por câmeras de segurança, havia ocorrido em 7 de agosto, há quatro meses.

O aposentado caminhava pela via quando foi surpreendido por dois cães que corriam soltos. Um dos animais atingiu Antônio nas pernas, derrubando-o com força no asfalto e provocando uma grave batida na cabeça.

Segundo a Santa Casa de Araçatuba, o impacto da queda resultou em um quadro de tetraplegia, com a perda total da função motora e sensorial do pescoço às pernas, conforme comunicado emitido pelo hospital em 2 de outubro.

Do Socorro à Morte Acidental

Após o “atropelamento” inusitado, o idoso foi socorrido por testemunhas e levado ao pronto-socorro da cidade, onde recebeu dez pontos na cabeça. Em seguida, foi transferido para Bilac (SP), onde um raio-X detectou uma fratura no nariz, antes de ser levado à Santa Casa de Araçatuba.

A ocorrência foi registrada como morte acidental, e o corpo de Antônio Romão foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico.

O tutor do cachorro, segundo a família do idoso, alegou que o animal escapou e não estava acostumado a ficar solto na rua.