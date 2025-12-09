Vídeo: Repórter relata atitude hostil de Bernabei, que arrancou seus fones após jogo do Inter

Vídeo registrou o momento em que o lateral-esquerdo agiu de forma agressiva contra a profissional no Beira-Rio.

O lateral-esquerdo do Internacional, Bernabei, teve uma atitude hostil e inapropriada com uma repórter no domingo (7), após a vitória do time sobre o RB Bragantino que garantiu a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. O incidente ocorreu durante a comemoração dos jogadores no campo do Beira-Rio.

A jornalista Nani Chemello, setorista da Rádio Inferno, foi a vítima da atitude do argentino. Ela usou as redes sociais para relatar o ocorrido:

“Infelizmente, durante a comemoração dos jogadores com a Popular, o Bernabei se sentiu no direito de tirar meu fone de ouvido e gritar ‘Fala agora, fala agora’. Bernabei, tu não vai estragar minha felicidade, mas se eu falei, foi porque tu é um dos responsáveis pelo momento ruim”, escreveu a profissional.

Em seguida, Nani detalhou a situação, deixando claro o seu desconforto com a atitude do jogador: “Eu não me senti agredida pelo Bernabei, quero deixar isso muito claro. Mas me senti intimidada. Ele não tem o direito de mexer no meu equipamento, nenhum outro atleta fez isso”, afirmou, destacando que outros jogadores do Inter agiram de forma cordial.

A repórter enfatizou que a hostilidade foi exclusiva de Bernabei. “Me senti intimidada e incomodada, porque se eu faço uma crítica e ele (Bernabei) quer chegar em mim e falar, ok. Mas mexer no meu equipamento, tirar o meu fone para gritar perto do meu rosto, não tem porquê. Eu não gostei nem um pouco”, completou Nani Chemello.

Atuações Abaixo do Esperado e Futuro Incerto

A atitude do lateral argentino ocorre após uma temporada de atuações criticadas. Apesar de ter sido comprado em definitivo pelo Inter junto ao Celtic (Escócia) após bom desempenho em 2024, Bernabei acumulou atuações consideradas fracas e abaixo do esperado para o clube gaúcho em 2025.

Considerando a campanha ruim do Internacional na temporada e a reformulação no elenco prevista para 2026, a continuidade de Bernabei em Porto Alegre é incerta, somando-se agora a polêmica de sua atitude hostil contra a imprensa.