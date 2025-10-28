Vídeo: incêndio em serraria mobiliza bombeiros e prefeitura em Tucuruí

Um grande incêndio mobilizou o Corpo de Bombeiros e equipes da Prefeitura na tarde do último domingo (26), em Tucuruí. O fogo foi registrado no pátio de uma serraria localizada no km 5 da Rodovia Transcametá.

Devido à grande quantidade de material inflamável, as chamas se espalharam rapidamente, gerando uma situação de risco para um galpão da serraria e residências vizinhas.

Para auxiliar o trabalho dos bombeiros na contenção das chamas, a Prefeitura de Tucuruí enviou uma pá carregadeira. O equipamento foi crucial para remover material e facilitar o isolamento do foco do incêndio, ajudando a controlar a propagação do fogo.

Felizmente, a ação conjunta garantiu que o incêndio fosse completamente extinto sem deixar vítimas. As autoridades competentes iniciarão agora a investigação para determinar as causas do incidente.

Foto: Reprodução Internet

