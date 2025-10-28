terça-feira, outubro 28, 2025
ECONOMIA

Mais de 100 famílias de Santa Bárbara recebem R$ 1 milhão em microcrédito rural

Mais de 100 famílias do município de Santa Bárbara, no nordeste paraense, foram beneficiadas com R$ 1 milhão em microcrédito rural, por meio do Programa Basa Acredita. A iniciativa é resultado de uma parceria entre o Governo do Pará, por meio da Emater-Pará, a Prefeitura de Santa Bárbara e o Banco da Amazônia (Basa). A entrega dos recursos ocorreu no último final de semana, atendendo a 13 comunidades da região.

Os recursos serão aplicados em atividades como avicultura, suinocultura, piscicultura, floricultura, olericultura e manejo de açaizais, contribuindo para o fortalecimento da agricultura familiar local. Além do microcrédito, a Emater também emitiu Cadastros Ambientais Rurais (CAR) e Cadastros da Agricultura Familiar (CAF), documentos essenciais para o acesso a políticas públicas de crédito e assistência técnica.

De acordo com o chefe do Escritório Local da Emater em Santa Bárbara, Jovelino Itapirema, a ação representa um grande esforço do governo estadual para levar acesso a políticas públicas para o agricultor familiar. “Celebramos no município a conquista de R$ 1 milhão em microcrédito rural, através do Programa Basa Acredita. Foram treze comunidades atendidas e 110 famílias beneficiadas”, destacou Itapirema.

Essa ação reforça o compromisso do Governo do Pará em apoiar a agricultura familiar, promovendo o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida no campo.

Imagem: Divulgação

