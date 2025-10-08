Hospital da Mulher amplia oferta de mamografia durante o ‘Outubro Rosa’

Como parte das ações da campanha “Vem te Cuidar!”, promovida pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), o Hospital da Mulher do Pará (HMPA), em Belém, iniciou nesta terça-feira (7) a ampliação da oferta de exames de mamografia. A iniciativa integra o conjunto de estratégias voltadas à prevenção e ao diagnóstico precoce dos cânceres de colo de útero e de mama, em alusão ao movimento Outubro Rosa.

O aumento no número de mamografias é fruto de uma parceria entre o hospital e a Coordenação Estadual de Oncologia da Sespa, que permite liberar mais vagas para esse exame. Mulheres que participam de ações de saúde vinculadas à campanha “Vem te Cuidar!” poderão ser agendadas para o exame, facilitando o acesso.

Para Nelma Machado, diretora-geral do HMPA, essa mobilização vai além de disponibilizar mais exames: “Outubro Rosa é um período em que intensificamos o cuidado e a atenção à saúde da mulher. Com essa ampliação, conseguimos oferecer mais oportunidades de diagnóstico precoce, que é fundamental para aumentar as chances de tratamento e cura. Nosso compromisso é acolher essas mulheres com responsabilidade, agilidade e sensibilidade.”

Também fazem parte das ações do Hospital da Mulher atividades educativas, de promoção de saúde, alerta sobre autoexame e a importância de ir ao médico ao notar qualquer sinal diferente.

Documentos necessários

As mulheres que forem fazer o exame deverão apresentar, no dia marcado:

o encaminhamento;

a requisição médica para mamografia devidamente preenchida;

documentos pessoais originais e cópias (RG, CPF, cartão do SUS);

comprovante de residência.

Essa ação reforça os esforços do Estado para reduzir desigualdades no acesso ao diagnóstico necessário para enfrentar os cânceres de mama e colo de útero, esperando-se que mais mulheres sejam atingidas pelas medidas preventivas ao longo do mês e que haja impacto real na saúde feminina em Belém e em outras regiões do Pará.

Imagem: Agência Pará