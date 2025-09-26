sexta-feira, setembro 26, 2025
SAÚDE

Mutirão de vacinação contra sarampo mobiliza população neste domingo na Praça da República, em Belém

A Prefeitura de Belém promove neste domingo (dia 28) um mutirão de vacinação contra o sarampo na Praça da República, com a expectativa de imunizar centenas de pessoas e reforçar a proteção da comunidade. A ação ocorre das 8h às 17h e é aberta ao público, sem necessidade de agendamento.

A campanha atende crianças de 6 meses a 5 anos, além de adolescentes e adultos que ainda não completaram o esquema vacinal ou que precisem de doses de reforço. O público deverá apresentar documento de identidade e cartão de vacina, quando disponível.

A iniciativa é parte de um esforço municipal de alerta e prevenção epidemiológica, diante de casos recentes em algumas regiões, e reforça a importância da cobertura vacinal para evitar surtos. Agentes de saúde estão mobilizados para orientar, aplicar as doses e registrar os atendimentos no local.

A expectativa da prefeitura é que o mutirão também sirva para sensibilizar a população sobre a relevância de manter o calendário vacinal em dia, sobretudo para doenças que ainda causam risco, como o sarampo.

Imagem: Agência Brasil

