Vídeo: O loiro voltou! Neymar muda o visual para a Copa do Mundo de 2026

Craque da Seleção adota penteado inspirado em sua época no PSG para disputar aquele que deve ser o último Mundial de sua carreira.

O camisa 10 da Seleção Brasileira está pronto para o seu “último dançar” nos Mundiais. Neymar decidiu mudar o visual para a disputa da Copa do Mundo de 2026 e surgiu com um novo corte de cabelo em um vídeo publicado por seu cabeleireiro nas redes sociais na noite de sábado.

Para esta edição, o craque apostou na nostalgia: escolheu um penteado bastante parecido com o que utilizou em 2018, na época em que defendia o Paris Saint-Germain. Assim como naquele ano, o atacante decidiu aplicar uma coloração bem mais loira nos fios, ativando o modo “menino Ney” que costuma agitar a torcida.

Corrida Contra o Tempo e Fisioterapia

A mudança no visual acontece em meio a uma rotina intensa de preparação física. Segundo o próprio jogador, a Copa de 2026 será a última de sua carreira, o que aumenta o peso de sua dedicação nos bastidores.

Atualmente, Neymar segue em tratamento intensivo de uma lesão na panturrilha. Enquanto o restante da delegação brasileira viajou para Cleveland para disputar o amistoso contra o Egito, o craque permaneceu em Nova Jersey focado nas sessões de fisioterapia.

A expectativa da comissão técnica é positiva: o camisa 10 vive a ansiedade de voltar aos treinamentos com bola já na próxima semana, justamente às vésperas da aguardada estreia do Brasil no torneio.