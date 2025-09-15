Vídeo: ‘Me sinto suja, violada’, modelo é assediada por ciclista durante ensaio no Recife

O caso de assédio sexual aconteceu no domingo (14), em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. A vítima denunciou o crime e publicou um vídeo que mostra o momento da importunação, que viralizou nas redes sociais.



Uma modelo de 20 anos, Meyllin Oliveira, candidata a Miss Recife 2025, foi vítima de assédio sexual durante uma sessão de fotos na Praia de Boa Viagem, Zona Sul do Recife, no último domingo (14). O caso, gravado em vídeo por uma colega, mostra o momento em que um ciclista passa a mão no bumbum da jovem e foge.

O vídeo viralizou nas redes sociais depois que a própria vítima o publicou, acompanhado de um desabafo emocionante. “Estou me sentindo suja, violada, bastante triste e constrangida com essa situação”, escreveu Meyllin. Ela relatou o sentimento de impotência e descreveu o choque de ser alvo de importunação sexual: “Na hora, você fica completamente sem reação (…). Quando acontece, nos sentimos pequenas, sem chão e desprotegidas”.

Ações e Investigação

Meyllin, que estava na praia para um ensaio do concurso e gravava conteúdo para suas redes, registrou um boletim de ocorrência na Delegacia da Mulher. O caso foi tipificado como importunação sexual.

A repercussão do vídeo levou internautas a fornecerem informações sobre o suspeito, que, segundo a vítima, seria morador de Jaboatão dos Guararapes. Com essas informações, a polícia conseguiu identificar a irmã do agressor.

A modelo expressou preocupação com o impacto do incidente em sua participação no concurso de Miss, temendo que o caso ofusque seu mérito. “Eu não quero ser reconhecida por esse fato”, desabafou.

A Polícia Civil informou que as investigações estão em andamento para esclarecer o crime. As escutas de testemunhas foram agendadas, e Meyllin planeja retornar à delegacia para acompanhar o andamento do caso.

