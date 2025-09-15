Vídeo: “Um dos meus super-heróis”: Mano Brown se emociona ao conhecer Lionel Richie no The Town

O rapper compartilhou o encontro em seu Instagram, emocionando os fãs, que comentaram: “Dois ícones da música mundial.”

A música uniu dois gigantes no último sábado (13). O rapper brasileiro Mano Brown teve a oportunidade de conhecer um de seus maiores ídolos, o cantor Lionel Richie, nos bastidores do festival The Town.

O encontro, registrado em uma foto que viralizou nas redes sociais, mostra Brown sorrindo ao abraçar Richie. Na legenda, o líder dos Racionais MC’s se emocionou ao descrever a importância do cantor em sua vida.

“Lionel Richie um dos meus super-heróis da música, e consequentemente companheiro de uma vida inteira, pelo menos desde os 8 anos de idade, lá no terceiro mundo quase rural chamado Capão Redondo de 1978! Tentei falar isso, acho que ele entendeu!”, escreveu Brown.

A publicação, que já acumula mais de um milhão de visualizações, gerou uma onda de comentários de fãs, que celebraram o encontro entre as duas lendas da música.

