segunda-feira, setembro 15, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Vídeo: “Um dos meus super-heróis”: Mano Brown se emociona ao conhecer Lionel Richie no The Town

O rapper compartilhou o encontro em seu Instagram, emocionando os fãs, que comentaram: “Dois ícones da música mundial.”

A música uniu dois gigantes no último sábado (13). O rapper brasileiro Mano Brown teve a oportunidade de conhecer um de seus maiores ídolos, o cantor Lionel Richie, nos bastidores do festival The Town.

O encontro, registrado em uma foto que viralizou nas redes sociais, mostra Brown sorrindo ao abraçar Richie. Na legenda, o líder dos Racionais MC’s se emocionou ao descrever a importância do cantor em sua vida.

“Lionel Richie um dos meus super-heróis da música, e consequentemente companheiro de uma vida inteira, pelo menos desde os 8 anos de idade, lá no terceiro mundo quase rural chamado Capão Redondo de 1978! Tentei falar isso, acho que ele entendeu!”, escreveu Brown.

A publicação, que já acumula mais de um milhão de visualizações, gerou uma onda de comentários de fãs, que celebraram o encontro entre as duas lendas da música.

Se inscreva no canal:

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Vídeo: ‘Me sinto suja, violada’, modelo é assediada por ciclista durante ensaio no Recife
Próximo artigo
Vídeo do Instagram – Careca do INSS cancela ida à CPMI, mas senador diz que isso não vai livrar os criminosos

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,275FansLike
3,606FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
WebBanner_UsiPaz-Moju_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315