Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DRFRVA), prendeu os suspeitos nesta quarta-feira (18)

Agentes da Polícia Civil do Pará, lotados na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DRFRVA), cumpriram em Belém dois mandados de prisão preventiva e busca e apreensão contra integrantes de uma organização criminosa interestadual voltada à prática de adulteração de veículos automotores e receptação qualificada. A ação policial, ocorrida na manhã desta quarta-feira, 18, contou com apoio operacional da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE).

Segundo o delegado Mateus Leão, responsável pela operação, as investigações iniciaram após a apreensão de uma caminhonete avaliada em R$ 230 mil. O veículo havia sido roubado nas proximidades da Penha (RJ) e transportado para a capital paraense.

“Após as diligências, nós identificamos o grupo criminoso cujo núcleo de transporte e revenda de veículos roubados era composto pelos indivíduos detidos nesta data. Em cumprimento a mandado de busca e apreensão, foram arrecadadas mais de 100 munições de diversos calibres, além de uma espingarda, alto valor em espécie, aparelhos telefônicos e documentos referentes a cobranças”, explicou Leão.

Dois homens foram presos preventivamente em cumprimento às ordens judiciais, conduzidos para a unidade especializada e passaram pelos procedimentos legais cabíveis.

Eles vão responder por adulteração de sinal identificador de veículo automotor, organização criminosa e receptação. Após as devidas extrações, a investigação segue para prisão dos demais componentes da organização criminosa.

Da Redação do Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ com informações e imagens da Agência Pará de Notícias