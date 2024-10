Wesley Safadão revela nova cirurgia na coluna e atualiza fãs

O cantor Wesley Safadão, de 35 anos, comunicou recentemente através de suas redes sociais que precisou se submeter a uma nova cirurgia de hérnia de disco. O cearense anunciou que precisaria suspender sua agenda de shows por 10 dias para se recuperar do procedimento. Na última terça-feira (1°), ele compartilhou com seus seguidores no Instagram detalhes sobre sua recuperação pós-operatória.

Wesley foi internado na segunda-feira (30) para realizar a cirurgia e, logo após o procedimento, postou um vídeo no stories com a legenda “Deus é bom!!!”, expressando sua gratidão pelo sucesso da operação. Ele explicou em suas redes: “Oi gente, vim dar um oi para vocês. Ontem eu fiz mais uma cirurgia, né? De coluna, hérnia de disco. Cirurgia foi tranquila, graças a Deus. Já levantei, já fiz uma caminhada, acabei de tomar meu banho, já almocei, minha esposa está aqui do lado.”

Como Está a Recuperação de Wesley Safadão?

No vídeo, Wesley Safadão tranquilizou seus fãs sobre sua recuperação: “Passando para agradecer as mensagens de carinho, obrigado por todo mundo, pela preocupação, pelas orações. Já, já nós estamos pulando gente, com Fé em Deus, já estamos de volta em breve, tá?” Ele demonstrou estar confiante e grato pelo apoio que vem recebendo de seus seguidores.

O Histórico de Problemas de Coluna do Cantor

Esta não é a primeira vez que Wesley Safadão enfrenta complicações com sua coluna. Em julho de 2023, ele precisou cancelar alguns shows devido a fortes contrações musculares. Na ocasião, a equipe do artista comunicou o cancelamento de maneira formal, e Wesley utilizou suas redes sociais para explicar a gravidade da situação: “Coluna travada! Vou fazer um bloqueio nas costas para diminuir a dor que estou sentindo.”

Qual a Gravidade da Hérnia de Disco?

A hérnia de disco é uma condição médica que pode causar dores intensas e limitações funcionais. Em 2022, Wesley passou por sua primeira cirurgia para tratar a hérnia, após ser afastado dos palcos devido a fortes dores e dormência nas pernas. O diagnóstico foi dado após exames realizados em um hospital de São Paulo.

Principais Sintomas da Hérnia de Disco

Dores intensas na coluna

Contrações musculares

Perda de mobilidade

Dormência nas pernas

Vamos Falar Mais Sobre as Cirurgias na Coluna

Cirurgias de coluna são procedimentos delicados que visam aliviar dores e corrigir problemas estruturais. Para garantir uma recuperação eficaz, é crucial seguir as orientações médicas, como repouso adequado e fisioterapia. De acordo com Wesley Safadão, sua recuperação está progredindo bem, o que é uma excelente notícia para seus fãs e para ele mesmo.

Dicas para Recuperação Pós-Cirúrgica

Realizar pequenas caminhadas diariamente Manter uma alimentação saudável Evitar esforços físicos intensos Seguir as recomendações médicas rigorosamente

Agora, os fãs de Wesley Safadão aguardam ansiosamente sua volta aos palcos, torcendo por sua rápida recuperação. O cantor, sempre muito interativo e presente nas redes sociais, tem mostrado passos positivos em sua recuperação e agradecido o carinho de seus seguidores. Com fé e determinação, Wesley promete voltar ainda mais forte.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: Reprodução Instagram