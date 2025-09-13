sábado, setembro 13, 2025
5 lanches ricos em proteínas e fáceis de preparar, recomendados por nutricionistas

Manter uma alimentação equilibrada entre as refeições pode ser desafiador, especialmente quando se busca opções práticas e nutritivas. Pensando nisso, nutricionistas recomendam lanches ricos em proteínas que são fáceis de preparar e ajudam a manter a saciedade, além de contribuírem para a recuperação e síntese muscular.

1. Smoothie de mirtilo com proteína

A nutricionista Farzanah Nasser destaca que o mirtilo é uma fruta revigorante que auxilia na memória, no foco e na função cerebral. Ela sugere prepará-lo em um smoothie rico em proteínas para equilibrar o açúcar no sangue à tarde.

Ingredientes:

1 xícara de leite vegetal ou não lácteo

1 porção de mirtilos

1 porção de proteína em pó (20g)

1 colher de chá de manteiga de amêndoa

1 colher de chá de sementes de cânhamo

Modo de preparo: Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma mistura homogênea. Se desejar, adicione um pouco de kefir para um toque extra de probióticos.

2. Ovo cozido com abacate e tomate

Uma opção simples e nutritiva é combinar ovo cozido com abacate e tomate. O ovo fornece proteínas de alta qualidade, enquanto o abacate oferece gorduras saudáveis e o tomate é rico em vitaminas.

Ingredientes:

1 ovo cozido

1/2 abacate fatiado

1 tomate fatiado

Modo de preparo: Descasque o ovo cozido e corte-o em rodelas. Monte o lanche alternando fatias de ovo, abacate e tomate. Tempere com sal e pimenta a gosto.

3. Iogurte grego com nozes e mel

O iogurte grego é uma excelente fonte de proteínas e probióticos. Combiná-lo com nozes e mel cria um lanche saboroso e energético.

Ingredientes:

1 pote de iogurte grego natural

1/4 de xícara de nozes picadas

1 colher de chá de mel

Modo de preparo: Misture o iogurte com as nozes picadas e regue com o mel. Sirva imediatamente para aproveitar a crocância das nozes.

4. Sanduíche de peito de peru com queijo cottage

Uma opção prática para quem busca um lanche rápido é o sanduíche de peito de peru com queijo cottage. O peito de peru é uma fonte magra de proteína, enquanto o queijo cottage adiciona cremosidade e mais proteínas.

Ingredientes:

2 fatias de pão integral

4 fatias de peito de peru

2 colheres de sopa de queijo cottage

Folhas de alface

Fatias de tomate

Modo de preparo: Espalhe o queijo cottage em uma fatia de pão. Adicione as fatias de peito de peru, alface e tomate. Cubra com a outra fatia de pão e sirva.

5. Homus com palitos de vegetais

O homus é uma pasta feita à base de grão-de-bico, rica em proteínas vegetais. Combiná-lo com palitos de vegetais crus cria um lanche saudável e crocante.

Ingredientes:

1/2 xícara de homus

Palitos de cenoura, pepino e aipo

Modo de preparo: Sirva o homus em um recipiente pequeno e acompanhe com os palitos de vegetais crus. Ideal para um lanche rápido e nutritivo.

Imagem: Reprodução internet

