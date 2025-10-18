Abracadabra 3 | Bette Midler compartilha atualização sobre o longa

A sequência já estava confirmada após o sucesso do segundo filme
Durante sua participação no programa Watch What Happens Live with Andy Cohen, a atriz e cantora Bette Midler comentou sobre Abracadabra 3, que havia tido seu desenvolvimento confirmado anteriormente por Sean Bailey, presidente dos Estúdios Walt Disney, após o sucesso do segundo filme na plataforma de streaming Disney+.
Nas palavras de Midler, “Eles nos enviaram um roteiro e muito dele era brilhante, então fiquei muito animada“. A artista segue dizendo que a parte logística da situação é que está em discussão, “Agora estamos tentando descobrir o que vai ser, para onde vai, quanto vai custar, todas essas questões logísticas.“
Em julho deste ano, Sarah Jessica Parker comentou que não havia nada pronto ainda além da vontade de fazer o filme, o que indica que a equipe responsável pelo longa está trabalhando rápido para que ele seja realizado.
Tudo sobre Abracadabra 2
Em Abracadabra 2, Winifred (Bette Midler), Sarah (Sarah Jessica Parker) e Mary (Kathy Najimy) estão em busca de vingança quando se encontram de volta a Salem nos dias atuais, após terem sido invocadas por um trio de adolescentes — que serão responsáveis por interromper a fúria das bruxas: Becca (Whitney Peak, de Gossip Girl), Cassie (Lilia Buckingham, de Crown Lake) e Izzy (Belissa Escobedo, de American Horror Stories).
Além disso, Doug Jones, que interpretou Billy Butcherson na versão original, reprisa o papel no novo filme. Outros atores de Abracadabra 2 incluem Hannah Waddingham (Ted Lasso), Tony Hale (Veep) e Froy Gutierrez (Teen Wolf). Anne Fletcher (A Proposta) dirigiu a continuação.