Michael Waldron revela em qual papel escalaria Glen Powell no MCU

O roteirista atualmente trabalha com Powell na série Chad Powers

Júlia Henn

Durante sua participação no podcast Bingeworthy, o roteirista Michael Waldron falou sobre seu novo projeto para o Hulu, a série Chad Powers, que tem Glen Powell no papel principal.

Por conta da grande contribuição de Waldron para o MCU como criador da série Loki e roteirista de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e Vingadores: Doomsday, é claro que o tópico também foi abordado. Ao ser perguntado para qual personagem da Marvel escalaria Glen Powell se tivesse liberdade para isso, a resposta foi dada sem hesitação: Nova.

Nos quadrinhos, Nova é um guerreiro cósmico e um dos personagens mais fortes da Marvel, que também atende pelo nome Richard Rider e é escolhido pelo alienígena Rhomann Dey para herdar seus poderes como centurião da Tropa Nova.

“Ele seria um bom Nova“, reforçou Waldron. Desde que os filmes de Guardiões da Galáxia introduziram a Tropa Nova no MCU, há expectativas de que o personagem apareça no universo cinematográfico da Marvel. Será que Glen Powell seria a melhor escolha para o personagem?

Tudo sobre Vingadores: Doomsday

A Marvel já confirmou os principais nomes do elenco do novo filme, em uma das maiores reuniões de astros do MCU já realizada. Dos filmes anteriores de Vingadores, retornam: Chris Hemsworth como Thor, Anthony Mackie como Capitão América, Sebastian Stan como Soldado Invernal, Paul Rudd como Homem-Formiga, Winston Duke como M’Baku e Letitia Wright como Pantera Negra. Tom Hiddleston também retorna como Loki.

De personagens apresentados pós-Vingadores: Ultimato – nas fases 4 e 5 do MCU – temos Simu Liu como Shang-Chi, Danny Ramirez como Falcão, todo o novo Quarteto Fantástico (Pedro Pascal como Sr. Fantástico, Vanessa Kirby como Mulher Invisível, Joseph Quinn como Tocha Humana e Ebon Moss-Bachrach como o Coisa) e quase todo o elenco de Thunderbolts* (Florence Pugh como Yelena, Wyatt Russell como Agente Americano, David Harbour como Guardião Vermelho, Hanah John-Kamen como Fantasma e Lewis Pullman como Bob, o Sentinela).

Em uma live de anúncio do elenco, houve também a grande surpresa do filme até aqui: o retorno dos X-Men clássicos dos filmes da antiga Fox, incluindo Patrick Stewart como Professor X, Ian McKellen como Magneto, James Marsden como Ciclope, Alan Cumming como Noturno, Kelsey Grammer como Fera, Rebecca Romijn como Mística e, apresentado em Deadpool & Wolverine, Channing Tatum como Gambit.

O vilão da história, enquanto isso, será o Doutor Destino de Robert Downey Jr. Vingadores: Doomsday contará com direção dos irmãos Anthony e Joe Russo (Ultimato), e roteiro de Michael Waldron (Loki) e Stephen McFreely (Ultimato).

A estreia de Vingadores: Doomsday ficou para 18 de dezembro de 2026 no Brasil, preparando o terreno para Vingadores: Guerras Secretas em 2027.