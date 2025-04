Ação Pet da UFRA oferece atendimento gratuito para cães e gatos em Belém nesta sexta (11)

O atendimento será das 8h às 14h, no Ginásio de esportes da UFRA.

Nesta sexta-feira (11), a Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) promove mais uma edição gratuita da Ação Pet, oferecendo atendimento clínico para cães e gatos em Belém.

Organizada pelo Instituto de Saúde e Produção Animal, a ação acontecerá das 8h às 14h no Ginásio de esportes da UFRA (Av. Perimetral, 2501). Serão disponibilizadas 200 senhas por ordem de chegada para consultas básicas, vermifugação, curativos e aplicação de vitaminas, realizadas por dez médicos veterinários com o apoio de alunos do 6º semestre de Medicina Veterinária, conforme detalha a coordenadora Nazaré Fonseca.

Para realizar o cadastro do animal, o tutor deve ter mais de 18 anos e apresentar um documento de identificação. Recomenda-se, se disponível, levar a carteirinha de vacinação do pet, auxiliando o veterinário na avaliação do histórico vacinal e identificação de possíveis atrasos.

É importante que o responsável pelo animal seja capaz de contê-lo de forma segura durante o atendimento. Para evitar fugas ou acidentes, os animais devem estar utilizando coleira com guia ou serem transportados em caixas apropriadas.

Celebrando 15 anos de atuação, a Ação Pet já integra o calendário anual da universidade. A iniciativa é realizada com o objetivo principal de atender animais de tutores de baixa renda, que frequentemente enfrentam dificuldades financeiras para acesso a um primeiro atendimento veterinário.

Serviço

Ação Pet UFRA 2025

Local: Ginásio de esportes da universidade, na av. Perimetral, nº 2501.

Horário: das 8h às 14.

Foto: Reprodução/UFRA

Por Marina Moreira