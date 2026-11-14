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Sem Cristiano Ronaldo, veja quem assume a camisa 7 de Portugal

Cristiano Ronaldo está fora da convocação de Portugal após anunciar sua aposentadoria da seleção por conta de um atrito com o técnico Jorge Jesus

Da CNN Portugal

A lista de relacionados disponível para consulta no site da Uefa confirma quem ficará com a camisa 7 de Cristiano Ronaldo na seleção portuguesa na partida contra a Dinamarca neste sábado (14): Carlos Forbs.

Na estreia pela seleção, em 16 de novembro de 2025, no Estádio do Dragão, o atacante também utilizou o número 7. Na ocasião, foi acionado pelo técnico Roberto Martínez e disputou 34 minutos na goleada por 9 a 1 sobre a Armênia.

O confronto entre Portugal e Dinamarca começa às 16h45 (horário de Brasília). A equipe portuguesa pode garantir matematicamente a primeira colocação do Grupo A4 com um empate.Play Video

Lista dos 23 relacionados para Portugal x Dinamarca

Goleiros: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting) e Samuel Soares (Benfica).

Defensores: Alberto Costa (FC Porto), Rúben Dias (Manchester City), Renato Veiga (Villarreal), António Silva (Bournemouth), Diogo Dalot (Manchester United) e Flávio Nazinho (Monaco)

Meio-campistas: Rúben Neves (Al-Hilal), Bruno Fernandes (Manchester United), Vitinha (PSG), João Neves (PSG), Bernardo Silva (Real Madrid) e João Palhinha (Benfica).

Atacantes: João Félix (Al-Nassr), Geovany Quenda (Chelsea), Carlos Forbs (Club Brugge), Rodrigo Mora (Roma), Fábio Silva (Borussia Dortmund), Francisco Trincão (Al-Ahli), Pedro Neto (Chelsea) e Gonçalo Ramos (Milan).

Getty Images via Divulgação/Fifa

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