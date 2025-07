Ações culturais animam o público no primeiro final de semana de julho no Parque da Cidade

Programações culturais seguem até o final de julho, a partir das 17h

Cortejo de boi, batalhas de hip hop e show regional com a banda Vingadores do Brega marcaram a programação do primeiro final de semana de julho no Parque da Cidade, novo equipamento público de Belém.

A programação iniciou com o cortejo do boi Veludinho, do bairro do Guamá, animando o público que passeava pelo espaço. Após a chegada no anfiteatro, o grupo iniciou a apresentação musical.

Para Sidine Corrêa Viegas, integrante do Boi Veludinho, participar dessa iniciativa é a oportunidade de ampliar o acesso à cultura popular. “É gratificante, porque conseguimos mostrar um pouco mais da nossa cultura. A reposta foi boa, porque todo mundo parou pra participar”.

O visitante Anderson dos Santos estava conhecendo o equipamento pela primeira vez e ficou muito animado com as atrações culturais. “É um espaço diferente, estamos tendo um impacto muito bom, vai acrescentar muito na cidade. Eu e a minha família gostamos muito, nos divertimos bastante com a apresentação”, contou.

As batalhas de hip hop também ganharam espaço no anfiteatro sob o comando do Dj NeySheknah e agitaram as crianças e os jovens.

O público também aproveitou a noite de sábado para curtir os espaços do Parque com partidas de vôlei e tênis de mesa, passeios de bicicleta, brincadeiras com as crianças e reuniões familiares e de amigos.

Foi o caso da advogada Heloisy Brito Damasceno, que reuniu as amigas de escola da filha e suas mães para fazer um piquenique e conhecer o novo equipamento.

“Eu me surpreendi com a estrutura, as brincadeiras, com tudo aqui dentro do Parque. Um obra de magnitude muito interessante dentro da cidade com arborização. Eu acredito que o Parque, além de trazer uma maior relevância para dentro da cidade, traz economia, cultura e diversas coisas que fazem a melhoria de Belém como um todo”, declarou Heloisy.

A programação encerrou com o show da banda Vingadores do Brega, no anfiteatro do Parque, que animou os visitantes com canções autorais e sucessos da música paraense.

No domingo, 6, as ações culturais continuam, a partir das 17h, com o Espetáculo cênico IN BUST, Pássaro Junino Tem-Tem Guamá e Carimbó com o grupo Sancari.

O Parque da Cidade abre todos os dias das 8h às 22h, com entrada permitida até as 21h30. Às segundas-feiras, a abertura ocorre às 18h, devido à manutenção do espaço.

Confira a programação completa:

06/07 (domingo) 17h – Espetáculo cênico IN BUST 18h – Pássaro Junino Tem-Tem Guamá 19h – Carimbó com o grupo Sancari

12/07 (sábado) 17h – Banda Pagode Gospel 18h – Espetáculo de dança (PCD) – Companhia de Dança Mauro Santos 19h – Grupo Parafolclórico Frutos do Pará

13/07 (domingo) 17h – Pedro Bolha 18h – Cortejo do boi Marronzinho 19h – Carimbó com o grupo Coisas de Negro

19/07 (sábado) 16h30 – Palhaçaria (Notáveis Clows) 17h30 – MCAD Belém – Teatro Juventude Gospel 18h30 – Pássaro Junino Tucano 19h30 – Show: Sabor Marajoara

20/07 (domingo) 17h – Espetáculo cênico Amazônia em lendas: a história dos seres e protetores das florestas 18h – Capoeira com Mestre Pantera 19h – Show da cantora LOÊ

26/07 (sábado) 17h – Espetáculo cênico Pará pai d’égua 18h – Carimbó com o grupo Iaçá 19h – Bandinha do Riacho Doce

27/07 (domingo) 17h – Palhaçaria com Cleber Cajun 18h – Oficina de Boizinho 19h – Show com o grupo Charme do Choro

