Ações da PM têm suspeito morto, três feridos, seis presos e quatro fuzis apreendidos em 24 horas no RJ

Registros aconteceram na Penha, em Campo Grande e em São João de Meriti

Por Extra 

A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro informou, na tarde de sábado, que três ações realizadas em menos de 24 horas deixaram um morto, três feridos, seis presos e armas apreendidas. Os agentes encontraram fuzis, pistolas, carregadores, munições, drogas e outros materiais utilizados por criminosos em diferentes regiões.

Equipes do 16° BPM (Olaria) faziam patrulhamento na Comunidade Kelson, na Penha, quando se depararam com criminosos armados em um veículo. Houve confronto, que resultou em quatro suspeitos feridos e encaminhados ao Hospital Estadual Getúlio Vargas. E um deles não resistiu.

No interior do automóvel, os policiais encontraram um fuzil calibre 5,56, dois carregadores, uma pistola e um rádio transmissor.

Na Zona Oeste do Rio, policiais do 40° BPM detiveram seis indivíduos armados em Campo Grande, na Estrada da Cachamorra, região conhecida como “Campo do Chacrinha”. Com eles, foram apreendidos dois fuzis calibre 5,56, três pistolas calibre 9mm, 301 munições de calibre 5,56, 50 munições de calibre 9mm, 14 carregadores, 120 pinos de cocaína e quatro celulares.

Na Baixada Fluminense, policiais do 21º BPM (São João de Meriti), realizaram uma ação na localidade conhecida como Trio de Ouro. Durante a ocorrência, foi apreendido um fuzil calibre 5,56, três carregadores e dez munições.

Foto: Divulgação

