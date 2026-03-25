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Capitão Poço será sede do Hospital Regional do Nordeste Paraense

Na próxima sexta-feira, 27, às 17h, o município de Capitão Poço, no nordeste paraense, viverá um momento histórico, quando o governador Helder Barbalho irá assinar o ato de desapropriação do antigo Hospital e Maternidade do Povo, fundado pelo médico Aldomar Aarão Monteiro. No local, será instalado o futuro Hospital Regional do Nordeste Paraense, que irá atender a uma antiga demanda e necessidade da população local e daquela região, beneficiando também municípios próximos – como Irituia, Cachoeira do Piriá, Garrafão do Norte, Nova Esperança do Piriá e Ourém, dentre outros.

Entre as autoridades que estarão presentes ao evento estão a vice-governadora Hana Ghassan, o senador Beto Faro, deputada federal Dilvanda Faro, deputados estaduais Elias Santiago e Carlos Bordalo. A prefeita municipal Fernanda Tonheiro e o deputado estadual Antônio Tonheiro, um dos articuladores políticos e entusiastas para a realização desse sonho, estarão à frente da organização da cerimônia.

Da Redação/Imagem: Divulgação

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