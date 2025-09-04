Alubar completa 27 anos com expansão das operações e investimentos em energia limpa

A Alubar, multinacional brasileira que é a maior fabricante de cabos elétricos de alumínio da América Latina e a maior produtora de vergalhões de alumínio do continente americano, celebra 27 anos em agosto de 2025. Nessa trajetória, a empresa, que nasceu na Amazônia, conquistou o mercado de cabos elétricos de alumínio para linhas de transmissão no Brasil e expandiu para o Canadá e Estados Unidos.

A empresa possui capacidade produtiva anual de cerca de 300 mil toneladas de vergalhões de alumínio e mais de 100 mil toneladas de cabos elétricos. Nas próximas semanas, o Grupo dará início a uma nova operação em sua fábrica de Montenegro (RS), que passará a produzir carretéis de madeira para embalar cabos elétricos. O produto atenderá prioritariamente às demandas internas das unidades do Brasil, incluindo a planta de Barcarena (PA), e será fabricado a partir de madeira pinus de origem certificada. A expansão criou 46 novos postos de trabalho na região.

A Alubar também está presente em obras estratégicas do setor elétrico de Norte a Sul do Brasil. Entre elas, as obras da nova ponte estaiada entre Guaratuba e Matinhos – realizada pelo Consórcio Nova Ponte, no litoral do Paraná. A Alubar forneceu cabos elétricos de alumínio com núcleo de fibra de carbono (ACFR), tecnologia desenvolvida em parceria com a japonesa Tokyo Rope. A tecnologia foi aplicada nas linhas de alta tensão da Copel que atravessam a baía, com pouco mais de um quilômetro de extensão. Ao adotar o cabo de fibra de carbono, não foi necessário aumentar a altura das torres já existentes, garantindo a distância segura entre a linha energizada e os veículos. Atualmente, as obras da nova ponte já alcançaram 70% de conclusão.

Outro empreendimento relevante é a linha de transmissão Manaus – Boa Vista, que fará a interligação de Roraima ao Sistema Interligado Nacional (SIN). As torres contam com cabos nu de alumínio fabricados pela Alubar, em uma linha de 724 km. O projeto reduzirá a dependência de combustíveis fósseis para geração de energia, diminuindo as emissões de gases de efeito estufa e ampliando a segurança energética para os roraimenses. A previsão é que a linha seja energizada este ano.

AVANÇOS EM ENERGIA SUSTENTÁVEL

No campo da sustentabilidade, a companhia avança em diversas frentes. Em Barcarena (PA), sua maior unidade fabril, a Alubar passou a utilizar gás natural a partir de agosto de 2025, em substituição ao GLP, com ganhos em competitividade, eficiência e redução de emissões de CO₂. O projeto garante mais segurança energética para a empresa, que já utilizava gás liquefeito de petróleo (GLP) nos fornos de fabricação de metais e nas empilhadeiras, que fazem o transporte e logística interna da planta. Agora, os mecanismos serão híbridos e utilizarão preferencialmente o gás natural nos fornos, mas ainda poderão usar o combustível anterior caso necessário. A Alubar foi a primeira empresa a assinar o contrato de fornecimento de gás natural no polo industrial de Barcarena, a partir da instalação do sistema de distribuição operado pela Companhia de Gás do Pará.

Paralelamente, a Alubar mantém a aquisição de energia elétrica no mercado livre, privilegiando fontes renováveis. Desde 2017, esse modelo de contratação resultou em economia financeira e na compensação de mais de 1.374 toneladas de CO₂ — equivalente ao plantio de cerca de 9,8 mil árvores. Só no ano passado, a economia financeira foi de 24%. A empresa também está estruturando seu inventário de gases de efeito estufa, com auditoria e publicação de resultados prevista para 2026.

Para o CEO da Alubar, Maurício Gouvêa, o aniversário de 27 anos reforça a relevância da trajetória da empresa e o compromisso com o futuro. “Celebrar este marco é reconhecer a contribuição de milhares de colaboradores que ajudaram a construir a história da Alubar. Chegamos até aqui com a confiança de clientes e parceiros e seguimos comprometidos em oferecer soluções para o setor elétrico, com responsabilidade ambiental e foco no desenvolvimento sustentável”, afirma.

HISTÓRICO

O Grupo Alubar é uma indústria de transformação com natureza visionária, que fabrica cabos elétricos, vergalhões e ligas de alumínio. Nascida em Barcarena (PA), na Amazônia, em 1998, a Alubar iniciou suas operações com a produção de vergalhões de alumínio e, a partir de 2000, passou a fabricar cabos elétricos. Desde então, expandiu sua atuação para outros estados e países, tornando-se uma das maiores indústrias de transformação de alumínio das Américas.

Nos últimos seis anos, inaugurou cinco novas unidades em três países, incluindo fábricas no Canadá e nos Estados Unidos e escritórios em São Paulo e Miami. Seus processos, tecnologia e valores são levados a diferentes mercados, impulsionando o desenvolvimento das comunidades e economias locais. Onde quer que esteja presente, a Alubar promove transformação — porque transformar está em sua natureza.

Fotos: Divulgação