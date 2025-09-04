Como todas as guerras acabarão é tema de campanha de Testemunhas de Jeová

Essas citações comoventes estão no primeiro artigo da revista A Sentinela N.º 1 2025, intitulada “O fim das guerras — Como?”. Mais de 9 milhões de voluntários participarão de uma campanha mundial em setembro para distribuir a revista que explica como Wilmar, Marie e outros encontraram paz.

E o mais importante, ela mostrará ao público sobre a solução bíblica para acabar com todas as guerras.

“Vivemos em uma época em que os conflitos violentos, até mesmo guerras em escala maior, estão aumentando. Acreditamos que esta revista trará esperança, não apenas para os milhões de pessoas que sofrem com a violência causada pela guerra, mas também para todos que buscam paz em sua vida”, disse Rogério Lourenço, porta-voz das Testemunhas de Jeová.

A revista aborda temas como:

Por que as guerras continuam?

Como as guerras vão acabar?

Encontre a paz apesar das guerras

Talvez o assunto mais intrigante abordado na revista seja a resposta reconfortante à pergunta: Será que um dia as guerras vão acabar?

“A solução vem de uma declaração simples feita por Jesus na oração modelo conhecida como Pai Nosso e vai tocar especialmente quem espera que os governos tragam mudanças.”, disse Lourenço.

Durante a campanha, as Testemunhas também convidarão as pessoas para um discurso especial com o mesmo tema da revista. O discurso de 30 minutos é aberto ao público e será apresentado mundialmente em seus locais de adoração chamados Salões do Reino. A entrada é gratuita e não se fazem coletas.

“Convidamos todos a assistir,” disse Lourenço. “Para muitos, o que ouvirão não será somente reconfortante, mas também transformador.”

Para encontrar um Salão do Reino mais próximo para assistir ao discurso especial intitulado “O Fim da Guerra — Como?”, visite o site jw.org. (Acesse QUEM SOMOS > REUNIÕES.)

A revista A Sentinela n.º 1 2025 “O fim das guerras — Como?”, também estará em destaque e disponível para download no site jw.org durante o mês de setembro.

Todo o conteúdo de jw.org é gratuito e não é necessário login para acessar.

Imagem: Divulgação