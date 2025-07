Amazônia em foco: seminário na UFPA antecipa debates rumo à COP 30

Nos dias 2 e 3 de julho, a Universidade Federal do Pará (UFPA) realiza o seminário “As Contribuições da Amazônia para a COP 30”, evento que integra o movimento “Ciência e Vozes da Amazônia na COP 30” e busca fortalecer o papel da região nas negociações climáticas globais. A iniciativa ocorre em contagem regressiva para a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, que será sediada em Belém em 2025.

Com uma programação diversa, o seminário reunirá nomes de destaque da ciência, da política e de movimentos sociais para discutir a importância estratégica da Amazônia no enfrentamento da crise climática. A abertura, marcada para as 13h30 do dia 2, contará com a presença do reitor da UFPA, Gilmar Pereira da Silva, do prefeito de Belém, Igor Normando, e de representantes do Ministério da Educação e da sociedade civil.

Entre os destaques, estão mesas temáticas sobre transição justa, saberes amazônicos e financiamento climático, além do lançamento da nova edição da publicação “Ciência e Vozes da Amazônia na COP 30”. Participam do evento nomes como Ana Toni, diretora executiva da COP 30; Edna Castro, presidente da Sociedade Brasileira de Sociologia; Vanessa Grazziotin, diretora da OTCA; e lideranças de movimentos populares e universidades.

O seminário será realizado no Auditório José Vicente Miranda, no Instituto de Ciências Jurídicas da UFPA, em Belém. A entrada é gratuita.

Serviço

Evento: Seminário “As Contribuições da Amazônia para a COP 30”

Data: 2 de julho (das 13h30 às 16h15) e 3 de julho (das 9h às 12h)

Local: Auditório José Vicente Miranda – Instituto de Ciências Jurídicas da UFPA (Campus Guamá, Belém-PA – entrada pelo 3º portão)

Mais informações site do evento: https://www.even3.com.br/as-contribuicoes-da-amazonia-para-a-cop-30-574668/

Por: Thays Garcia/ A Província do Pará

Imagem: Ascom UFPA