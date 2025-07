Maioria das praias é considerada própria para banho em Belém

Um novo levantamento sobre a qualidade das águas nas praias de Belém, conduzido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), traz um alívio para moradores e turistas: a maioria das praias monitoradas está classificada como própria para banho. O estudo analisou praias e áreas de banho das localidades de Mosqueiro, Outeiro, Cotijuba, Icoaraci e ilha do Combu. Apenas as praias do Amor (em Outeiro) e do Farol (em Cotijuba) apresentaram índices de poluição acima do permitido, tornando-as impróprias para o banho.

De acordo com os dados de balneabilidade analisados no período de 19 de maio a 20 de junho de 2025, 18 dos 20 pontos monitorados foram classificados como próprios. Esse status significa que os níveis de coliformes fecais — principal indicador de poluição — estão dentro dos limites considerados seguros pela legislação ambiental.

“Estamos felizes em anunciar que a grande maioria das nossas praias está apta para o banho, para o veraneio. Este é um momento importante em que a gente fortalece a nossa economia, dá acesso ao entretenimento, à diversão para as famílias. Isso é mais economia girando, mais emprego e renda para todos”, frisou o prefeito Igor Normando.

Mosqueiro, Combu e Icoaraci: monitoramento aponta boa qualidade nas águas

Os distritos de Mosqueiro e Icoaraci, que tradicionalmente recebem grande fluxo de visitantes durante os finais de semana e feriados, tiveram bom desempenho no levantamento, assim como pontos da ilha do Combu. Em Mosqueiro, todas as praias analisadas pelo estudo – Areião; Chapéu Virado; Farol; Murubira; Marahu; Paraíso e São Francisco – foram consideradas próprias.

Na ilha do Combu, foram monitoradas as águas das áreas de banho de três restaurantes: Matapy; Solar da Ilha e Ribeirinho, todas consideradas próprias. Em Icoaraci, a praia do Cruzeiro foi classificada como própria.

Praias do Amor e do Farol: foco de atenção

Em Outeiro e Cotijuba, duas praias foram consideradas impróprias para o banho: a praia do Amor (em Outeiro) e a praia do Farol (em Cotijuba). Já as demais de Outeiro (Brasília, Belo Paraíso e Grande), assim como as demais de Cotijuba (Vai Quem Quer, Amor, Funda e Saudade), estão liberadas para os banhistas.

MEDIDAS E RECOMENDAÇÕES

A prefeitura de Belém alerta para a importância de não descartar lixo nas praias e evitar o uso de áreas impróprias. A Semma afirma que realiza ações de monitoramento regulares e já estuda planos para conter a poluição em trechos mais críticos.

“O estudo de balneabilidade das praias do município de Belém foi realizado no período de final de maio até o dia 20 de junho. Foram cinco localidades analisadas, envolvendo quatro ilhas e mais Icoaraci. Então, a análise se deu nas praias de Mosqueiro, na ilha do Combu, praias de Outeiro, Cotijuba e Icoaraci. No total, foram 20 praias e, dessa totalidade, apenas duas deram impróprias para banho, que foi a praia do Amor, em Outeiro, e a praia do Farol, em Cotijuba. Nós continuaremos com trabalhos nessas praias, principalmente levando educação ambiental, conversando com os restaurantes, os frequentadores, para buscar melhorar os índices de poluição nessas praias”, ressaltou a titular da Semma, Juliana Nobre.

Fonte e imagens: Agencia Belém