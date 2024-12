Escola recebe instrumentos musicais para fortalecer a cultura no ambiente de ensino

O programa Dinheiro na Escola Paraense (Prodep), da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), já destinou mais de R$ 87 milhões para unidades escolares de todo o Pará. Para além de promover investimentos em infraestrutura, potencializar a oferta de merenda e a garantia de materiais tecnológicos, o programa também permite aquisição de ferramentas pedagógicas que permitem, entre outras coisas, o desenvolvimento musical nas escolas. É o caso da Escola Estadual São José, no município de Óbidos, que adquiriu 67 instrumentos musicais para o Projeto de Música da unidade.

A Banda Musical São José é formada por 65 integrantes das três séries do Ensino Médio e conta também com a parceria de ex-estudantes e colaboradores. Com o Prodep, a gestão escolar adquiriu cinco caixas de marcha, cinco bumbos, cinco sax alto, cinco clarinetes, um bombardino, 18 palheta sax alto, nove palhetas sax tenor, 18 palhetas clarinete e um sax tenor.

“Educação é uma prioridade e para que possamos potencializar o processo de ensino-aprendizagem precisamos que nossas escolas tenham autonomia na gestão de recursos, baseadas nas necessidades e realidades específicas de cada unidade escolar. O Prodep é um programa que garante que a gestão escolar tenha mais autonomia, mais participação de fato nas tomadas de decisões, além de beneficiar diretamente aos estudantes e comunidade escolar como um todo. Hoje nossas escolas podem ir além com esse recurso inédito que temos transferido desde 2023. Como amante de música é muito gratificante acompanhar os investimentos das escolas em clubes de música. Uma ótima ferramenta pedagógica para o desenvolvimento dos nossos estudantes”, disse Rossieli Soares, secretário de Estado de Educação do Pará.

Quem comemorou a chegada dos instrumentos foi o jovem Mateus Siqueira, estudante da 2ª série do Ensino Médio. “Acho muito importante a aquisição dos novos instrumentos para a banda musical da escola, pois tínhamos poucos para a quantidade de alunos, não dava para ter uma quantidade maior no grupo. Com eles iremos ter a vantagem de aprender a tocar novos instrumentos, como o bumbo. Vou citar como exemplo, até mesmo eu, porque esses novos instrumentos fizeram grande diferença na minha vida, uma vez que estou há seis anos tocando o surdo, que é o instrumento que muitos dizem mais fácil, mas que para mim é o mais importante, pois foi através do surdo que começou a minha jornada na banda e eu sempre tive vontade de tocar bumbo, e agora tenho a oportunidade de migrar do surdo para tocar bumbo, para ter experiência num instrumento novo”, conta Siqueira.

A unidade escolar recebeu, em 2023, um investimento de R$ 171.583,34. Já neste ano, foram R$ 313.701,76. Além da compra dos instrumentos musicais, a gestão escolar ainda adquiriu materiais de expediente, tecnológico, esportivos e climatização.

“Quando recebemos o recurso, a orientação foi que nós buscássemos priorizar as ações, então a partir dessa busca de priorizar, nós colocamos um investimento mais urgente que era a aquisição das centrais de ar. Então a nossa escola é toda climatizada, foram 27 centrais de ar, compramos material de expediente, material tecnológico e também o percentual como está direcionado à educação ambiental, fizemos a aquisição de algumas lixeiras para organizar o espaço da melhor forma e investimentos na horta e no jardim que são projetos da escola também. Além de materiais esportivos, já que estávamos vivenciando os jogos interclasses”, disse Josélia Alves, vice-diretora administrativa.

Prodep – O programa Dinheiro na Escola Paraense é uma iniciativa que potencializa e dá autonomia para o desenvolvimento de ações nas escolas. Com o programa, a gestão escolar, na figura do diretor(a) e em parceria ativa com Conselho Escolar, terão maior autonomia e protagonismo para investimentos alinhados às necessidades específicas de cada realidade. A iniciativa contempla pequenas obras e reformas, melhoria de infraestrutura física, melhoria pedagógica, manutenção contínua da unidade escolar, sustentabilidade ambiental, garantia de equipamentos pedagógicos e tecnológicos, alimentação escolar, além da climatização das unidades escolares, essencial para o processo de aprendizagem.

Para que as escolas recebam os recursos enviados pela Seduc, é imprescindível que o Conselho Escolar esteja formalmente regularizado, com as prestações de contas em dia.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação