Polícia Civil deflagra operação “Comércio Restrito” e prende três pessoas em Santarém

Nesta sexta-feira (5 de setembro de 2025), a Polícia Civil do Pará lançou a operação “Comércio Restrito” em Santarém, com o objetivo de cumprir mandados de prisão preventiva e busca e apreensão. A ação ocorreu no contexto de uma investigação sobre a comercialização ilegal de armas de fogo furtadas em Uruará e possivelmente vendidas em Itaituba.

Durante a operação, foram presas três pessoas entre elas, um agente de segurança pública e apreendidas seis armas de fogo (dois revólveres, três pistolas e uma espingarda), além de um simulacro, carregadores, mais de 100 munições e outros objetos.

Na residência vistoriada, a polícia também encontrou um veículo, caixas com armamentos, pendrives, tornozeleira eletrônica, DVR, CPU e celular todos apreendidos como parte da investigação.

A ação contou com participação das equipes da Delegacia de Uruará, da Superintendência Regional do Baixo e Médio Amazonas, da Delegacia de Homicídios de Santarém, da Seccional Urbana de Santarém e do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Altamira.

As investigações seguem em andamento. Os detidos foram encaminhados à delegacia para os procedimentos legais e permanecem à disposição da Justiça.

Imagem: Agência Pará

