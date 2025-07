Ao vivo | Avaí x Paysandu | Série B | 05.07.25

Avaí e Paysandu Se Enfrentam na Ressacada Buscando Seus Objetivo

Neste sábado, às 19h30 (horário de Brasília), Avaí e Paysandu se enfrentam no estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Acompanhe a partida em Tempo Real com o Grupo Marajoara e Portal A Província do Pará.

Avaí Quer Manter Vaga no G-4 em Casa

O Avaí chega para este confronto embalado por uma vitória fora de casa contra o Criciúma, por 2 a 1. Essa foi apenas a segunda vitória do Leão da Ilha longe da Ressacada, mas fundamental para o time retornar ao G-4 na última rodada. Agora, para se manter na zona de classificação, o Avaí precisa fazer o dever de casa e garantir os três pontos diante de sua torcida.

Paysandu Busca Primeira Vitória Fora de Casa e Sair do Z-4

Do outro lado, o Paysandu vem com o ânimo renovado após três vitórias consecutivas, mas ainda busca sua primeira vitória fora de Belém nesta Série B. Atualmente na 19ª colocação, com 13 pontos, o Lobo precisa desesperadamente somar pontos para sair da zona de rebaixamento.

